9/26 China Scan 參與中國A股行情

香港｜近半公司6月平均工資下跌

港府最新統計的6月份工資與薪資數據顯示，期間有多達47％公司平均工資率呈現下跌，其中零售、製造、住宿及膳食服務活動等行業下跌最為普遍。而整體工資雖然仍繼續按年上漲，但受疫情影響，增速創下逾10年來新低。

上海｜6大名校大學生可設上海戶籍

為加強人才引進，上海近日頒布戶籍新規，復旦大學、上海交大、同濟大學、華東師範大學的大學生符合基本申報條件，即可設立上海戶籍，加上此前批准的北京大學與北京清華大學，6大名校大學生可落戶上海。

浙江｜2022年石油產業總產值達1.5兆元

石化產業為浙江第一大產業，浙江省政府規劃，預計到2022年，浙江規模以上石化產業總產值將達人民幣1.5兆元以上。預計到「十四五」末將形成超億噸級煉油產能，千萬噸級烯烴和芳烴的產能。

廣東｜在經濟特區打造雙循環戰略樞紐

廣東省長馬興瑞表示，廣東正在全面落實建構以「國內大循環為主體、國際國內雙循環相互促進」的新發展格局戰略部署，廣東有條件、有能力實現「雙循環」決策部署。特別是深圳、珠海在「雙循環」的新發展格局中作用更為重要。

江蘇｜施耐德電氣投資常州新能源企業

常州萬幫數字能源股份有限公司日前獲得人民幣8.55億元A輪融資，本輪融資由中金資本旗下基金和施耐德電氣領投。施耐德電氣負責人表示，此次投資將為雙方未來的戰略合作打下堅實基礎，共同賦能汽車行業加快進入新能源時代。

河北｜立法阻止餐飲浪費

河北省日前通過「關於厲行節約、反對餐飲浪費的規定」，將於11月1日實施。這是全大陸第一部專門管理餐飲浪費的省級地方性法規。上述法規規範公務用餐、學校餐廳的浪費問題，並要求餐飲業應合理調整飯菜份量，提供半份菜、小份菜等規格。

貴州｜將建立基本養老服務清單制度

截至2019年底，貴州省60歲以上的老年人口已達580.03萬人，為此，貴州省推出新政，將建立基本養老服務清單制度，規定應向民間社會購買基本養老服務，且納入政府購買服務指導性目錄中。