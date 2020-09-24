9/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

瑞士│洛桑旅館管理學院 爆發肺炎群聚感染

瑞士衛生官員近日下令，知名洛桑旅館管理學院（Ecole Hoteliere de Lausanne）爆發新冠肺炎大規模群聚感染，因此該校2,500名學生皆須接受強制隔離直到28日為止，原因疑似是部分學生舉行私人派對未做好防護措施所致。

韓國│截至Q2 家庭、企業債務總額達GDP兩倍

韓國央行24日發布報告，因疫情陷入困境的家庭和企業爭相貸款，加上舉債買房炒股者增多，截至第二季底，國內家庭和企業的債務總額已經達到國內生產毛額（GDP）的206.2％。與第一季底相比，僅三個月就提高5.2個百分點，增幅創下開始相關統計的1975年以來最高水準。

日本│擬放寬入境限制 仍排除遊客

共同社24日報導，日本政府23日召開新冠肺炎對策的協調會議，討論最快10月初對不包括遊客的三個月以上中長期居留者全面開放入境。此舉反映首相菅義偉希望恢復經濟活動，並且為明年夏季舉辦東京奧運鋪路。

美國│紐約政府員工被迫放假 節省開支

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）23日宣布，今年10月至明年3月間，將有約9千名政府員工被迫放五天無薪假，此舉可望為該市省下2,100萬美元。紐約市未來兩年面臨90億美元財政赤字，市長上周原先已宣布495人未來幾個月須放無薪假，同時考慮裁員2.2萬人。

美國│第一批新冠疫苗 僅39％民眾願接種

Axios新聞網站與民調機構Ipsos最新調查顯示，僅39％的美國民眾表示願意接種第一批新冠疫苗，較上次訪問減少9個百分點。而高達三分之一的受訪者不願自掏腰包付這筆疫苗費用，反而期待政府或保險公司買單。此調查於9月18～21日進行，共訪問1,008人。

英國│美體小舖明年買塑膠垃圾 作包裝原料

英國護膚用品公司美體小舖（The Body Shop）宣布，明年將在印度邦加羅爾（Bangalore）向垃圾回收商購買600噸塑膠垃圾並將其轉化成包裝原料，同時呼籲同業跟進此採購塑膠方式、一同為減輕環境污染貢獻力量。

印度│哈雷停止銷售、製造業務 裁員70人

美國重型機車大廠哈雷（Harley-Davidson）24日通知員工，該公司將擴大企業重整計畫，具體動作包括停止在印度的銷售與製造業務，同時裁員70名相關員工。哈雷自8月起開始展開重整、預計一年內完成，今年重整支出預估達1.69億美元。