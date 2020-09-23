9/24 China Scan 參與中國A股行情

吉林｜拚消費 推商業、旅遊消費措施

吉林近日推出促進商業消費和旅遊消費共計11條措施，具體包括支持展開第三輪消費券促銷活動，持續擴大汽車消費，加快流通設施升級，強化旅遊市場營銷推廣，以拉動旅遊消費熱度。

河北｜推大陸首條自駕車旅遊專線

大陸境內首條無人自動駕駛汽車旅遊專線，日前在河北省滄州市正式開通。本次開通的自動駕駛旅遊專線共10個參觀點，採用智慧等級L4級的百度Apollo自動駕駛汽車。

天津｜應屆畢業生求職創業 補貼 3千元

疫情衝擊大陸應屆畢業生的求職步伐，為活絡畢業生求職、創業能量，天津近日推出新政策，進行補貼困難畢業生就業與創業的措施，將提供每人人民幣3千元的補貼津貼給天津應屆求職、創業畢業生。

江蘇｜海上風力發電裝機量全大陸第一

近年江蘇省風電建設保持較高發展速度，截至2020年6月底，該省風電並網容量達1,110萬千瓦，提前完成「十三五規劃」的目標任務。其中，海上風力發電裝機達到464萬千瓦，占全大陸70％，連續多年排行大陸第一。

浙江｜發放人民幣5億元旅遊消費券

浙江省將向遊客發放人民幣5億元旅遊消費券，藉由透過美團、攜程等旅遊平台上的浙江旅遊產品，帶動當地風景區、旅行社、餐飲業加速復甦。浙江將於9月23日至11月底期間，共八個發券日發放旅遊消費券。

上海｜金融科技外灘大會 連線全球500大咖

上海24日舉辦金融科技論壇外灘大會，聚焦數位普惠、金融創新、全球生態共建、商業價值變革、綠色和可持續發展等議題，並直播連線全球500位大咖，包含聯合國官員、諾貝爾獎得主等，共同探討未來科技趨勢。

香港｜千萬富翁人數減至50.4萬

花旗銀行最新數據顯示，截至2020年5月，淨資產逾1千萬港元的香港居民共有50.4萬人，較2018年減少7千人，千萬富翁淨資產多達78％為房地產。在淨資產中位數方面，則較2018年的1,630萬港元提升4.3％，至1,700萬港元。