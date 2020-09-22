9/23 China Scan 參與中國A股行情

江蘇｜陽澄湖大閘蟹開捕

2020年陽澄湖大閘蟹日前在蘇州市相城區陽澄湖水域開捕，預計產量約10,260噸，將於「十一」前後批量上市。今年陽澄湖大閘蟹防偽專用標識分紅、綠兩種顏色，其中陽澄湖湖區出產的大閘蟹採用紅色鎖扣，陽澄湖沿湖高標準改造池出產的大閘蟹為綠色鎖扣。

黑龍江｜哈爾濱熱推鄉村旅遊

首屆哈爾濱「多彩田園」鄉村旅遊文化節22日登場。活動包括生態、採摘、民俗、老街等六大主題15條線路，展現哈爾濱生態農業發展成果，加上秋季特色旅遊產品，以節慶方式帶動當地文化旅遊產業壯大發展。

江西｜兩岸產業合作區建設方案出爐

江西省日前公布海峽兩岸產業合作區建設方案，目標是各產業園區兩年內新進駐台資項目不少於五個。到2025年，產業合作區內台資企業數量達到100家，台資企業產值約人民幣（下同）120億元，實際注資達100億元，並吸引500名台灣青年到產業合作區就業、創業。

香港｜6月民企就業人口年減逾5％

香港政府統計處近日公布數據，6月私營機構總就業人數年減5.1％。以行業劃分，6月職位空缺數目跌幅最多依次為餐飲、零售、專業及商用服務行業。

廣東｜港澳高階人才可申辦兩地車牌

廣東省為促進人才跨境交流，近日推出港澳兩地車跨境通行便利政策。對在港澳工作的中國科學院院士、中國工程院院士和港澳地區的大學現任校長，或者持有人才「優粵卡」A卡的港澳和外籍高階人才中，尚未取得兩地車牌者，可以申辦一張兩地車牌。

河南｜發展跨境電商 在全球43國設倉

河南大力推動跨境電商發展，近日宣布數據，已經在全球43個國家中設立多達183個海外倉，並且引進阿里巴巴、唯品會、京東、谷歌、亞馬遜、eBay等知名平台，打造了鄭州裝備機械、許昌假髮、鹿邑毛刷、確山小提琴等出口產業集群，加強跨境電商實力。

北京｜獲選全球最強科研城市

最新公布的國際頂尖學術期刊「自然」增刊「2020自然指數－科研城市」顯示，北京、紐約都市圈、波士頓都市圈、舊金山聖荷西地區和上海，是位居全球前五位的科研城市。