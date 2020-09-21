9/22 China Scan 參與中國A股行情

山西｜大同多個景區十一假期限流

大陸「十一」長假即將到來，山西大同市公布，包括雲岡石窟、華嚴寺、恆山等景區在「十一」假期間暫停對全國遊客免收門票，10月9日恢復門票優惠。另，假期間景區日接待量不超過景區最大承載量的50％。

吉林｜陸首個智慧博物館實驗室 長春揭牌

大陸首家智慧博物館聯合實驗室21日在長春揭牌。該實驗室以博物館智慧化建設實踐為核心，也是一個跨機構、跨行業、跨專業橫向交流的文博行業創新平台。未來該實驗室將推動博物館智慧化升級和經營轉型。

上海｜長興12個重大產業項目簽約 投資近百億元

上海長興（島）產業經濟推薦會於近日舉行，總投資近人民幣（下同）百億元的12個重大產業項目進行簽約。上述項目主要涉及海洋裝備、智慧製造、新材料、積體電路與金融服務等領域。目標是到2025年，全島工業總產值達到千億級規模。

湖北｜擬投入7,700億元推新基建

湖北省政府近日推出「湖北省疫後重振補短板強功能新基建工程三年行動實施方案」，3年內計畫投資人民幣7,731億元，在當地推動595個新型基礎設施建設項目。到2022年，湖北數位轉型的新基建體系將初步形成。

四川｜集中式污染處理設施數量 13年增13.7倍

四川21日公佈第二次全國污染源普查情況，和2007年第一次普查相比，集中式污染治理設施數量增長13.7倍，城鎮及農村污水處理設施建設顯著進步。另外，和2007年相比，四川黑色金屬冶煉企業數量已大幅減少46.1％。

廣西｜推3億元運動健康消費券

廣西運動健康消費大行動近日開幕，當地政府將整合體育和社會各方力量，通過市場化手段籌集和發放人民幣3億元運動健康消費券，打造一場全民運動、全民消費、全行業促銷、全社會參與的運動健康消費盛會。

香港｜低收入新來港定居人士獲發1萬港元

香港政府關愛基金21日公布，為低收入戶的新來港定居成員發放1萬港元，預計20.3萬人受惠，計畫涉及逾21億港元，將分三階段於9月27日起至12月31日接受申請。關愛基金專責小組主席羅致光表示，該計畫主要協助低收入戶的新來港人士盡快適應在香港的生活。