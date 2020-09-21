9/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│現代汽車集團市值 重回百兆韓元

拜氫能源車與電動車買氣強勁帶動，韓國交易所資料顯示，現代汽車集團和其11家上市子公司總市值，迄上周四止達100.2兆韓元，經過逾28個月後終於重回100兆韓元大關。現代汽車股價周一上漲逾2％收18.5萬韓元。

英國│勞斯萊斯 擬發行25億英鎊新股募資

飛機引擎和豪華車商勞斯萊斯上周末證實外界揣測，正考慮發行規模25億英鎊新股籌措所需要資金，消息讓其股價周一盤中重挫8％報165.45便士。由於飛機業務受疫情衝擊而大跌，使上半年虧損54億美元，股價今年來累計暴跌76％。

英國│ Superdry 虧損擴大 股價嚇挫

潮品服飾極度乾燥（Superdry）周一公布，迄4月25日止，2020會計年度稅前虧損1.67億英鎊，是上年度虧損8,930萬英鎊的近兩倍，營收從去年度8.72億英鎊縮減至7.04億英鎊。即使2021年度首季業績優預期，但估計全年度銷售繼續衰退。周一盤中股價跌逾11％。

瑞典│砸120億美元救經濟 規模創高

瑞典政府將透過減稅和財政支出等措施，在2021年挹注約120億美元支撐經濟復元，創振興經濟規模新高紀錄。瑞典政府周一在預算案裡預測，今年經濟將萎縮約4.6％，即使這已較許多歐洲國家來得溫和，但政府仍要砸重金推動經濟。

捷克│確診病例大增 衛生部長請辭

衛生部長Adam Vojtech周一辭職，因為捷克新冠肺炎確診病例大增，外界抨擊其處理疫情方法不當。夏季前政府已幾乎解除所有防疫的限制措施，9月以來疫情迅速擴散。也有人認為他只是替罪羔羊，為政府沒處理好問題揹黑鍋。

美國│天能在美票房 疫外失色

全美約四分之三電影院開放營業，並不斷有新片上映吸引觀眾，但在新冠肺炎疫情影響下，到電影院看片的美國人沒有大幅回升。華納的大片「天能」上映三周，北美電影票房累計僅達3,610萬美元。但若加上外國票房，全球票房已突破2.5億美元。

美國│Illumina斥資71億美元 買下Grail

擁有癌症檢測新創公司Grail約15％股權的基因排序公司Illumina，周一宣布將以71億美元現金和股票買下Grail其餘股權。此舉可望讓Illumina能進一步應用其基因排序技術，去診斷和治療癌症病患，潛在市場規模數十億美元。