9/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│舉辦奧運前提 至少兩成地方首長：疫情平息

針對2021年夏季舉辦的東京奧運，日本中央政府的方針是即使新冠疫情未平息也要舉辦。但共同社8至9月向各都道府縣知事和道府縣政府所在地的市長共93人實施的調查顯示，至少兩成受訪者（18人）認為，照常舉辦的前提是新冠疫情平息和提出萬全對策，但也有知事等要求取消或再度延期。

日本│逾百歲人瑞達80,450人 史上最多

21日是日本的敬老節。厚生勞動省宣佈，全國100歲以上人瑞已達史上最多的80,450人，首次超過8萬人，連續50年增加，其中女性佔88.2％。另外，總務省推估，日本65歲以上高齡者約3,617萬人、占總人口比率約28.7％，雙創歷史新高紀錄。

韓國│非首都圈二階段保持社交距離 再延一周

韓國政府20日決定，非首都圈保持社交距離第二階段措施再延長一周至27日。夜店、歌廳、室內體育設施等11種高危設施將繼續禁止營業，室內50人以上、室外100人以上聚集的活動也被禁止舉行。20日當天韓國新增82例，累計確診2萬2975例。

印度│累計確診540萬人 死亡86,752人

衛生部公布，於過去24小時內，該國新增確診新冠肺炎人數達92,605人，累計確診人數540萬人，新增死亡個案達1,133人，累計死亡86,752人。不過，衛生部公布，同日痊癒的人數達94,612，高於新增病例，與前一日的情況相同。

澳洲│20日新增確診18例 3個月新低

澳洲全國20日新增確診18例，創下近3個月以來新低。全國人口第2多的維多利亞州實施嚴厲封城措施，似乎奏效，墨爾本所在的維多利亞州新增14例，創下6月19日以來新低。首府為雪梨的澳洲最大州新南威爾斯州僅新增2例。

英國│阿斯特捷利康在美新冠疫苗測試仍暫停

阿斯特捷利康(AstraZeneca)表示，該藥廠在美國的新冠疫苗測試現仍處於暫停階段。外電報導，在美國食品藥物管理局(FDA)和獨立安全小組完成調查前，阿斯特捷利康在美國招募新的受試者和其他試驗程序仍然暫停。該英國藥廠與牛津大學在英國的新冠疫苗試驗已重啟。

義大利│地方選舉登場 執政聯盟表現恐不理想

義大利20日起舉行兩天的地方選舉和修憲公投，除了選出地方首長，也將決定是否減少國會議員席次。儘管執政聯盟在地方選舉的表現可能不盡理想，但大多數分析師認為還不至於造成政府解體。公投的訴求是大幅精簡345個國會席次。