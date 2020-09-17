9/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│疫苗問世與配發時間 川普、CDC不同調

積極爭取連任的美國總統川普16日表示，政府最快可望在10月開始發配新冠肺炎疫苗，但川普的說法與美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）相左，後者同日稍早在國會表示，預期疫苗將於11月或12月問世。

歐元區│8月CPI月減0.4％ 跌幅與前月相當

歐盟統計局周四公布歐元區8月消費者物價指數（CPI）較前月下跌0.4％，跌幅與7月相當。與去年相較，從7月的上揚0.4％轉為8月的下跌0.2％，遠不及歐洲央行（ECB）設定的2％通膨目標，恐增加ECB擴大貨幣寬鬆的壓力。

澳洲│就業人口成長 8月失業率降至6.8％

澳洲統計局17日公布，8月失業率從7.5％降至6.8％，主因是澳洲各地解封後就業人口成長，彌補疫情嚴重的維多利亞省就業人口萎縮。分析師原先預期8月澳洲就業人口減少3.5萬人，使失業率增至7.7％，但實際就業人口成長11.1萬人，其中新南威爾斯增加5.2萬人，西澳也增加3.2萬人，唯獨維多利亞省減少4.2萬人。

紐西蘭│第二季GDP史上最慘 經濟陷衰退

紐西蘭統計局17日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季減12.2％，大致符合經濟學家預期的下滑12％，但創下該國史上最嚴重萎縮且連兩季負成長，宣告陷入衰退，主因在於新冠防疫措施導致多數商業活動停擺。若與去年同期相較，第二季GDP年減12.4％。

新加坡│8月非石油出口年增7.7％ 優於市場預期

8月非石油類產品出口年增7.7％，優於市場預估年增3.7％，主要是在非貨幣型黃金與特殊機具等項目增加出口所帶動。7月出口也往上修正為年增5.9％。經季調後8月出口月增10.5％，遠超市場預估月增0.9％，和7月的月增1.2％。

印尼│央行：基準利率不變 穩定印尼盾

印尼央行17日宣布基準利率維持不變，7天期附賣回利率維持於4％，存款工具利率與借款工具利率亦分別維持為3.25％與4.75％，目的在於維持印尼盾穩定，此決議符合市場普遍預期。印尼是東南亞疫情最嚴重的國家之一，確診病例約23萬人。

韓國│看好電動車 樂金化學擬分拆電池事業

電動車電池供應商樂金化學（LG Chem）17日表示，規劃讓電池事業獨立門戶，分割成為新公司，以因應電動車市場需求起飛的趨勢，也考慮讓這個分拆後的全資子公司進行股票首度公開發行（IPO）。樂金化學電動車電池主要提供特斯拉與通用，上季該電池事業轉虧為盈。