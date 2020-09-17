9/18 China Scan 參與中國A股行情

海南｜冬季瓜菜和熱帶水果出島量年增逾三成

海南省熱帶特色農業發展良好，2020年至今，冬季瓜菜和熱帶水果出島量比上年同期分別增長35.9％和35.4％。2020年上半年海南全省農林牧漁業增加值人民幣578.75億元，增長1.7％，對穩定該省經濟增長發揮重要作用。

廣西｜第17屆中國－東協博覽會11月舉辦

「第17屆中國—東盟博覽會」將於11月27日至30日在廣西南寧舉辦。論壇將以新時代中國與東協國家共建國際門戶港、共建陸海新通道，推動數位經濟和海洋經濟發展，中國－東協自由貿易區建成10週年帶來的新機遇等深入研討。

香港｜估2020年多達40家券商停業

2020年前8個月，香港共有31家券商停業，高於2019年全年22家的水準。香港證券業協會主席徐聯安近日指出，證券業最壞的時間雖然已經過去，但停業家數能否放緩，要視官方對業界支援而定。徐聯安預期，2020年可能有多達40家券商停業。

江西｜第17屆「贛台會」24日在吉安登場

第17屆贛台（吉安）經貿文化合作交流大會將於9月24日在江西吉安開幕，主題為「開放合作 融合發展」。本屆「贛台會」參會人數約620人，其中台灣嘉賓約400人。大會還將舉行兩岸產業合作區暨青年發展論壇、贛台農業專題推介會。

重慶｜百度自駕中巴問世 三輛Robobus上路

位於重慶市的大陸西部自動駕駛開放測試與示範營運基地，17日正式開通。由百度Apollo與金龍客車合作研發的，L4級自動駕駛中型巴士Robobus，於開通儀式中正式亮相。該市將採用3輛Robobus，行駛大陸西部首條自動駕駛公車路線。

江蘇｜禁食野生動物 將給虧損養殖場補償

江蘇省8月明確禁止食用重點保護野生動物等，同時人工繁殖等陸生野生動物也不能吃。該省近日公布，針對禁食野生動物分類處置，以及因官方行為而關閉的合法人工繁殖場，將針對部分機構造成財產損失的實際情況，依法給予補償。

內蒙古｜建成大陸最大沙漠集中式太陽能基地

內蒙古近日在庫布其沙漠成功建成大陸最大的沙漠集中式太陽能基地。庫布其沙漠的日照時間長，光照資源優勢明顯，發展太陽能發電條件得天獨厚。該基地二期專案占地面積2.1萬畝，總投資人民幣25.7億元，正加緊推進電力送出工程。