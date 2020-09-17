9/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國｜疫情期間 梅克爾信任度最高

根據美國皮尤研究中心針對13國所做的全球領袖信任度調查，在疫情期間，德國總理梅克爾最受肯定，信任度高達76％，法國總統馬克宏以64％居次。美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁，在疫情期間最不受信任，川普更是敬陪末座。

西班牙｜Zara母公司 Q2業績優於預期

西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex第二季業績優於預期，在此疫情艱困時期仍能穩住獲利能力，受此激勵16日股價大漲6.6％。Inditex第二季淨獲利2.14億歐元，少於去年同期的8.16億歐元，淨銷售額由去年同期的69億歐元縮減至47億歐元，但優於分析師預估。

美國｜家庭收入中位數 去年創新高

人口普查局15日公布，在沒有爆發新冠疫情且經濟未受創的2019年，美國家庭收入中位數創新高。去年家庭收入中位數年增6.8％，來到68,703美元創新紀錄；貧窮率由2018年的11.8％下滑到10.5％，連五年下降。

美國｜聯邦快遞首季淨利大增67％

物流巨頭聯邦快遞（FedEx）15日公布，本財年第一季（8月底止）淨利躍增67％，主要受惠於疫情期間網購激增，以及企業間出貨量提升。該公司Q1獲利噴發至12.5億美元，遠高於去年同期的7.45億美元，營收年增13％達170.5億美元，周三早盤股價大漲9％。

美國｜Adobe第三季財報優於預期

軟體大廠Adobe本財年第三季（迄至8月底）財報優於預期，16日早盤後股價大漲1.6％。上季營收年增14％達32.3億美元，比該公司預期的31.5億美元還好，也擊敗華爾街預測的31.6億美元。非通用會計準則（Non-GAAP）的每股獲利2.57美元，勝過Adobe財測的2.4美元及華爾街預估的2.41美元。

加拿大｜ 美突取消加徵加國鋁品關稅

加拿大杜魯道政府準備列清單對美製貨品開徵報復性關稅前夕，美國川普政府政策大轉彎，擬取消對加國製鋁品徵收的10％關稅。美國貿易代表辦公室15日指出，經過與渥太華當局協商後，今年9至12月從加國進口的鋁品，可望比1到7月大減50％，回復到正常水準，據此取消加徵10％關稅。

墨西哥｜飛機樂透開獎 百名富翁誕生

墨西哥政府為籌措社福預算發行的飛機樂透彩券，於當地時間15日開獎，預計產生100名百萬富翁，每名得主可抱回100萬美元。現任總統羅培茲一直想賣掉前總統的波音787總統專機來籌社福財源，無法順利脫手下改發樂透彩券替代，但彩券買氣不佳，直到上周才賣出七成。