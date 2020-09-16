9/17 China Scan 參與中國A股行情

天津｜穩步推進智慧能源建設

天津市在2019年投入人民幣（下同）2.17億元，為49萬戶家庭免費更換智慧物聯網燃氣表的基礎上，2020年將投入2.75億元，更換表具60萬塊，讓更多民眾享有線上繳費的便利性，目前已更換表具27萬塊。

山東｜2020年中日韓工程技術大會 煙台登場

「2020年中日韓工程技術大會」16日在山東煙台開幕。來自中日韓的智慧製造、新一代資訊技術等領域的百餘位專家、企業家，通過線上＋線下結合方式，推動相關產業技術創新合作。中日韓三方企業並在產業、人才合作等方面簽署了協定。

湖北｜復航國際客運航線

時隔八個月後，湖北復航國際客運航線。16日上午，由韓國德威航空公司執飛的波音B737-800客機成功降落武漢天河國際機場。當日下午1點55分，該客機從天河機場返航，成為湖北恢復的首條國際客運航線。

上海｜力爭2022年逾半幼兒園設安親班

上海市制定首輪三歲以下托育服務三年行動計畫（2020～2022年），是全大陸首個托育服務行動計畫。未來三年，上海市不僅將繼續展開每年新增至少50個普惠性托育據點的相關項目。到2022年，該市將力爭一半以上的幼兒園都開設安親班。

四川｜臥龍為五隻小熊貓舉辦慶生會

四川臥龍的中國大熊貓保護研究中心16日為五隻年滿一歲的小熊貓舉辦慶生會。現場準備了玩具、以及由蔬果汁冰鎮後的「冰蛋糕」給熊貓們享用，小熊貓翻滾玩耍的萌樣，讓參與慶生會的熊貓粉絲直呼可愛。

雲南｜嚴厲打擊破壞野生植物資源行為

雲南省自9月起到12月啟動打擊破壞野生植物資源專項行動，將嚴懲濫採濫挖野生植物、破壞野生植物生長環境、違法經營利用野生植物等違法行為。雲南植物豐富度居大陸之首，但也是植物物種受威脅最嚴重的省份，野生植物保護工作緊迫。

廣東｜外貿連續三個月正增長

大陸海關總署廣東分署16日公布最新數據，以人民幣計8月外貿進出口年增3.5％，為連續三個月正增長，其中出口年增7.8％，進口下降3.4％。出口項目部分，受國外疫情影響，8月包括口罩在內的紡織品出口大增194.8％，醫療器械增長28.4％。