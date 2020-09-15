9/16China Scan 參與中國A股行情

香港｜社交措施再放寬 KTV酒吧重新營運

香港將再一步放寬社交距離措施，自18日開始酒吧、夜店、KTV，游泳池、主題公園等將可重新營運，如健身房等體育場所的口罩相關限制會放寬，而民眾進入餐廳內用的時段也延長至午夜。

福建｜漳州電商直播產業園區開園

福建省漳州電商直播產業園區近日正式開園。該產業園區主要由漳州電視台與福建吉馬集團共同投資營運，推動當地電商直播服務發展，打造網紅主播培訓學院，並建立具有漳州特色的直播網紅孵化器和互聯網電商產業基地。

廣西｜中國—東協博覽會11月底登場

第17屆中國—東協博覽會將於2020年11月27～30日在廣西南寧舉行。此次活動將以「共建『一帶一路』，共興數位經濟」為主題，並結合線上線下的方式舉辦多場高層論壇與貿易投資活動。

遼寧｜馬拉松嘉年華線上開跑

「2020瀋陽馬拉松嘉年華線上跑」14日正式啟動。受疫情影響，本次馬拉松採取線上線下相結合的方式，既有線下馬拉松官方訓練營，也有線上活動，還有馬拉松博覽會。本次活動於9月14日至20日進行，跑友在時間內可以不限地點、完成特定跑步距離即可。

甘肅｜青藏高原發現2,500萬年前動物化石

大陸科研人員近日在甘肅省的青藏高原發現距今2,500萬年前左右的古動物化石。化石屬於晚漸新世遠古動物群，包含蘭州巨獠犀在內的2種犀牛、3種早期的反芻類動物、狶類，以及以鼠兔為代表的多種小型哺乳動物。專家表示，這些化石對於研究青藏高原具有重要意義。

北京｜促進消費 王府井融合老字號與潮流

「第七屆北京王府井國際品牌節」近日正式啟動，主打老字號與潮流創意融合，在這條富有歷史的商業街上舉辦國際知名服裝品牌走秀，同時還有如創新市集、老字號技藝文化表演等諸多疫情後商業模式的新嘗試。

海南｜三亞新規 違規處理餐廚垃圾最高罰100萬元

海南三亞近日推出「餐廚垃圾管理規定」，針對餐廚垃圾定義、垃圾的收運和處置、監督管理措施等都有詳細規定，違者最高罰處人民幣100萬元，新規於10月1日正式上路。