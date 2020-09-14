9/15China Scan 參與中國A股行情

澳門｜攜手騰訊、阿里振興旅遊業

澳門政府近日與騰訊、阿里巴巴推出旅遊計畫。旅客來澳門前，可通過關注澳門旅遊局的微信公眾號和飛豬小程式，參與酒店和機票優惠的抽獎活動。獲獎旅客在預訂澳門酒店時，可獲最高人民幣500元的酒店房價優惠。

福建｜20個區塊鏈重點項目集體開工

福建省積極推動數位產業，除20個區塊鏈應用重點項目近日集體開工以外，區塊鏈服務網路（BSN）該省主網日前也啟動建設。涵蓋政務辦公、公益服務、工農業生產等區塊鏈應用領域，以及區塊鏈應用服務平台等「新基建」示範項目。

河南｜去年籌集彩券公益金人民幣近60億

河南省2019年彩券銷售收入為人民幣（下同）229億元，按比例共籌集彩券公益金59.3億元，其中8.6億元將用於為老年人、孤兒等族群提供服務的社會福利設施建設，另有14.9億元將用於支持大眾體育、競技體育發展項目，其餘公益金一部分將用於免費產前篩檢與新生兒疾病篩檢補助等。

四川｜開展流域生態保護補償試點

四川省和重慶市近日簽署「川渝兩地水生態環境共建共保協議」，兩地將篩選1到2條重點流域，開展流域橫向生態保護補償試點，鼓勵兩省市、市區、縣級政府之間自行協商簽訂流域橫向生態保護補償協定。

重慶｜國際智慧產業博覽會簽約73個項目

2020線上中國國際智慧產業博覽會重慶兩江新區近日簽署了73個項目，共計投資人民幣764億元，相關項目涵蓋大健康、智慧製造、新基建、人工智慧等多個標誌性引領項目。

陝西｜西安舉辦硬科技創新大會 聚焦AI企業上市

科技時代全球積極追求創新技術，聚焦AI等關鍵技術的西安硬科技創新大會也於15日至17日舉辦，此次大會也獲得上交所指導與參與，尋找有潛力、有硬科技技術的企業輔導至股市上市，完善資本市場與科技領域的合作提升。

吉林｜集結網紅推銷當地特產

為推銷當地文化與特產，吉林日前舉辦第二屆「中國網紅吉林行」，請到大陸知名主播薇婭、表演藝術家閆學晶等百多名主播，在22家主流平台上進行直播推廣吉林人參、稻米蜂蜜等農產品以及文旅景點。