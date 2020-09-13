9/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

歐元區｜拉加德籲推重大支出方案 振興經濟

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）周日呼籲，歐元區各國政府應繼續推動重大支出方案，才能讓歐洲經濟走出這波衰退。今年初疫情爆發以來歐洲經濟跌至谷底，各國政府擴大支出預計將使今年歐洲公共負債占GDP比重超過百分百，令外界擔心歐洲振興經濟後繼無力。

印度｜ 海外掛牌企業 擬須在國內二度掛牌

根據消息來源透露，印度政府考慮改變政策，要求在海外掛牌的印度企業必須在國內進行第二度掛牌。雖然這將有助上述企業獲得更好估值，但海外投資者也擔憂如此雙重掛牌恐將分散交易量，反而不利企業長期估值。

泰國｜政府要求大學遏止學生示威

隨著泰國學運愈演愈烈，泰國政府周日已召集各大學管理人員，要求他們立即遏止學生力爭民主的示威活動，警告如此訴求恐將造成國內政局動盪。泰國自7月中以來，幾乎每天都有民眾上街頭抗議，要求解散國會、修改憲法與改革王室。

南非｜今年經濟成長萎縮幅度恐逾7％

南非財政部長姆博維尼（Tito Mboweni）周日發表評論文章指出，該國經濟今年萎縮幅度可能比財政部先前預期的7％更加嚴重。受先前為抑制疫情擴散而實行嚴格封鎖措施影響，南非經濟幾乎陷入停滯，導致第二季國內生產毛額季減51％，其萎縮幅度創有史來最大紀錄。

美國｜西岸野火續蔓延 俄勒岡州逾50萬人撤離

美國西岸野火持續蔓延，導致俄勒岡州上周六已有50多萬人被迫撤離，加州則有數萬名消防隊員仍奮力與該區28個主要野火區進行搏鬥。這場森林大火延燒迄今，至少導致25人喪生，燒毀面積等同紐澤西州。白宮官員表示，總統川普周一將抵達加州視察災情。

美國｜創建61年 美洲開發銀行首見美國人總裁

美國總統川普提名的卡羅納（Mauricio Claver-Carone）上周六在美洲開發銀行總裁選舉中勝出，成為該金融機構成立61年來，首度有美國公民出任領導人。卡羅納將自10月1日開始上任，並誓言將只任職5年。

美國｜莎莉颶風快成形 產油業者疏散海上員工

熱帶風暴莎莉(Sally)上周六已在佛州南部西海岸的墨西哥灣形成，而且隨著風力不斷增強，可能將在周三成為颶風。面臨莎莉逼進威脅，包括雪佛龍、皇家殼牌與墨菲石油公司等多家產油業者，已開始疏散海上石油和天然氣鑽井平台上的員工。