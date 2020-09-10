9/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜新冠肺炎單日新增病例趨緩

根據約翰霍普金斯大學資料，截至周三美國新冠肺炎死亡人數突破19萬，不過周二單日新增病例2.6萬多，是近幾個月來新低，然而單日新增確診數趨緩，與近來檢測數減少有關。總計美國超過630萬人感染新冠肺炎，將近全球迄今確診數的四分之一。

美國｜ 因應年終旺季 UPS將募逾10萬名臨時工

全球最大包裹快遞公司優比速（UPS）9日宣布將招募逾10萬臨時員工，以因應即將來臨的年底假期旺季。UPS規劃募集的人數與去年旺季時的增聘人數相當，預料今年購物高峰季節將延長，從10月一直到明年1月，比去年再多一個月。

日本｜7月核心機械訂單 優於預期

據日本內閣府10日公布，7月核心機械訂單月增6.3％，遠遠超越市場預估的月增1.9％。核心機械訂單係排除波動較大的航運和電力產業，是衡量資本支出的重要指標。巴克萊預測，未來幾個月日本核心機械訂單可望逐步回升。

日本｜ 豐田汽車 明年設Woven全球成長基金

豐田汽車10日宣布，旗下研發事業將於2021年1月在美國設立8億美元的全球成長基金。名為Woven Capital的基金將投資成長階段的創新領域企業，包括人工智慧、數據分析和智慧城市。Woven也將投資其他基金，擴大事業觸角。

馬來西亞｜央行決議暫停降息腳步

鑑於受疫情打擊的經濟有從谷底復甦跡象，馬來西亞央行10日決議暫停連續降息腳步，讓隔夜政策利率停留在1.75％，該基準利率自1月來已連砍四次。馬國外貿和商業活動因疫情受創，第二季GDP萎縮17.1％創史上最大單季縮幅，央行為提振經濟，今年迄今共調降基準利率125個基點。

法國｜7月整體工業生產 僅增3.8％

法國統計局Insee10日公布，7月整體工業生產月增3.8％，不如經濟學家預估的月增5％，亦遠低於6月上修後的月增13％，顯示工業生產復甦步伐放緩。其中，製造業產出月增4.5％，能源業產出持平、營建業產出月增5.0％。

韓國｜政府救經濟 擬追加7.8兆韓元預算

韓國總統文在寅10日召開緊急經濟會議表示，為了減緩疫情帶來的經濟衝擊，政府準備追加7.8兆韓元（66億美元）預算，此為今年以來第四次。其中，3.2兆韓元將以現金形式發放給小型商家，1.4兆元支持失業勞工，而13歲以上公民則可獲得手機帳單補助。