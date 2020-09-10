9/11China Scan 參與中國A股行情

山西｜人民幣8億元補助住房租賃市場

山西省近日下達2020年度中央住房租賃市場補助資金人民幣8億元，支持太原市開展住房租賃市場試點。補助資金將主要用於籌集租賃住房房源、建設住房租賃資訊服務與監管平台等相關領域，試點示範期為3年。

貴州｜智慧種植技術 促木耳產量大增

貴州省銅仁市沿河縣過去為深度貧困縣，近年透過先進智慧種植技術，其種植的木耳具有菌絲壯、生長快、無污染，不受季節限制等優點，不僅遠銷歐洲，更成為該縣脫貧關鍵。目前該縣年產乾木耳1,950公噸，產值逾人民幣億元。

江西｜南昌支持跨境電商 設1億元專項資金

南昌設立跨境電商產業發展專項資金推動產業發展，資金規模達人民幣（下同）1億元。針對入駐南昌跨境電商平台的企業，2020年線上出口交易額逾1,000萬美元者，按上述線上出口交易額的千分之3予以獎勵，單家企業獎勵上限200萬元。

陝西｜農村生活垃圾 月底前9成有效治理

陝西近年加速農村環境綜合整治，截至8月底，共清理農村生活垃圾256萬噸，預計在9月底前，90％農村生活垃圾將得到有效治理。另在農村生活污水治理方面也在加速推進，截至7月底，該省農村生活污水有效管理占比達到45％。

天津｜全面停止天然林商業性採伐

天津市公布，自2020年開始，對天然林實施全面保護，全面停止天然林商業性採伐。天津市天然林全部位於該市薊州區，將於該區建立一個天然林監測站、設立五個監測點，藉此逐步建立天然林保護修復監測體系。

上海｜發放人民幣2千萬元體育消費券

上海體育消費券近日開始配送，將持續到年底，計畫向上海市民發放約人民幣（下同）2千萬元體育消費券，涵蓋500多家定點場館及多種運動項目。消費券一經推出就受到熱烈歡迎，在開始配送後7分鐘，15,200張券就被搶光，累計金額達48.4萬元。

山東｜濟南將設國企改革發展基金 規模人民幣50億

濟南市將設立國企改革發展基金，目前基金註冊及工商登記等工作已經完成。按照計畫，基金規模達人民幣（下同）50億元，首期規模20億元，透過與海內外投資者合作，最終規模將達200億元。