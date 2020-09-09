9/10China Scan 參與中國A股行情

北京｜外商投資發展 居世界第一

2020北京市外商投資發展報告顯示，截至2019年，北京累計設立外商投資企業4.5萬家，其中世界500強企業總部56家，居世界第一。目前北京已與近230個國家和地區有貿易往來，到北京投資的國家和地區超過165個。

福建｜AKB48大陸首店將落腳福州

日本人氣女子偶像團體AKB48大陸首店選擇落腳福州，近日廈門國際投洽會上該項目正式簽約，確定AKB48大陸首家門市進駐福州上下杭，爭取將該地標打造成福建，甚至是全大陸的人氣打卡景點。

甘肅｜一年逾5萬戶 靠中藥材脫貧

2018至2019年，甘肅省依靠中藥材產業脫貧的建檔貧困戶為5萬多戶、貧困人口達20多萬人，分別占該省2017年底剩餘建檔貧困戶總數、貧困人口總數的10.6％與11.2％。

廣東｜廣州每街鎮建設一養老中心

為滿足老年化社會趨勢，廣州市近日推動計畫，要求每個街鎮至少建設1個具備全托、日托、上門服務等功能的綜合養老服務中心，也將當前街鎮居家養老綜合服務機構升級功能達到服務中心等級，欲打造大陸領先的「大城市大養老」模式。

香港｜與11國家探討實施旅遊泡泡

香港商務及經濟發展局局長邱騰華9日表示，正與日本、泰國、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞、新加坡等11個國家探討實施旅遊泡泡（Travel Bubble）計畫。對於是否會將台灣納入名單，邱騰華指出，不排除所有可能。

澳門｜澳門航空 對陸大增班

為響應澳門政府推出的「擴客源、興經濟、保就業」計畫，澳門航空表示，從9月30日起將進一步增加整體航班投入數量，每週投入飛大陸航班230班次，較9月增加176班次，增幅為326％。

雲南｜5G網路與應用人才基地 揭牌

雲南省第一個正式成立的「5G網路與應用人才基地」日前揭牌，藉此進一步加強5G人才的培養、引進、管理等工作。截至8月31日，該省昆明市官渡區已撥款培訓補貼人民幣176萬元，用於中國電信展開員工職業技能提升培訓。