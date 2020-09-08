9/9China Scan 參與中國A股行情

香港｜再度放寬社交防疫措施

為了因應香港新冠肺炎疫情漸趨穩定，香港政府再度宣布放寬社交防疫措施，包括「限聚令」人數升至4人；食肆（內用）放寬至最多4人一桌等。相關措施由9月11日生效，為期7天，至9月17日。

寧夏｜建設互聯網國家醫療中心

寧夏近日正式啟動建設「互聯網＋醫療健康」國家醫療中心，以推進衛生健康領域資源優化配置。該中心將融合寧夏實體醫療機構，發揮「互聯網＋」技術優勢，進一步為全國乃至「一帶一路」沿線國家提供疑難危重症的診斷、治療服務。

海南｜離島免稅購物額兩個月增逾2倍

海南省海口市海關統計，離島免稅新政自7月1日實施來，截至8月31日，海關共監管離島免稅購物金額達人民幣（下同）55.8億元，年增221.9％。其中化妝品購買數量、金額均居首位，購買量高達509.2萬件，購買金額為27.7億元。

河南｜今明年每年培訓農民工50萬人次以上

河南省宣布，2020年至2021年，每年將培訓農民工50萬人次以上，藉此促進農民工職業技能提升，將農民工培育成為重要的人力資源，並支持企業招募農民工就業，對新進農民工展開以工代訓。此次培訓對象為該省在職農民工、城鎮待業和失業農民工等。

北京｜集體土地建租賃住房 每套可獲4.5萬元補助

為解決當地民眾租屋與居住問題，北京市住建委推出「北京市發展住房租賃市場專項資金管理暫行辦法」，規定集體土地建設租賃住房可獲得資金補助，標準為成套住房每一套補助人民幣4.5萬元。

四川｜頒布「支持台企12條」措施

為在疫情防控下幫助台資企業復工復產、推進台資參與建設項目新舊基建等，四川省日前頒布「支持台企12條」措施，幫助台企在四川更順利參與科技與新型基礎建設、獲得金融與用地支持、減免相關稅費等。

遼寧｜補助百萬改造老舊社區

遼寧省推行老舊社區改造正向激勵機制，在民眾滿意度、改造速度、改造成效等面向提出要求，推出最高配套人民幣500萬元等數項獎勵，鼓勵轄區各城市進行老舊社區改造，相關項目也將進行評選，最優秀項目將給予資源補助。