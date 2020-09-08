9/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國｜ 7月出口1,023億歐元 連3個月成長

統計局周二公布7月出口月增4.7％至1,023億歐元，連續三個月成長，優於市場預估的月增3.3％，但出口金額仍低於疫情前水準。7月進口僅月增1.1％，貿易順差為180億歐元。

印度｜新冠肺炎死亡人數 創7月來單日新高

衛生部周二傍晚表示過去24個小時裡，新冠肺炎死亡新增1,133人，創7月來最高單日死亡人數，累計死亡數增加至7萬2,775人。但新增確診數為7萬5,809人，是一周來最低單日確診數。目前累計確診約428萬人，為全球第二高國家。

法國 ｜ 賽諾菲新冠疫苗 拚明年上半年上市

藥商賽諾菲（Sanofi）法國主管Olivier Bogillot上周末透露，公司研發的新冠肺炎疫苗每劑費用不到10歐元，希望明年上半年獲主管機關批准上市，並計劃未來幾個月內，讓公司旗下的藥物成份部門首次公開發行股票（IPO）。

英國 ｜ 政府預訂3千萬劑新冠疫苗

衛生部長韓考克（Matt Hancock）周一表示，新冠肺炎疫苗「極可能」在明年初的幾個月內上市。政府已經預訂生產3,000萬劑由阿斯特捷利康跟牛津大學合作研發的疫苗，只要該疫苗得到上市批准，就能提供給民眾使用。

韓國 ｜ 逾15％民眾憂心疫情擴散、衝擊經濟

首爾大學公共衛生研究所周二公布8月底完成的民調，新冠肺炎病例8月中開始再度攀升，15.2％民眾感害怕，比率是8月初5.4％的近三倍，主要擔心疫情擴散和衝擊經濟，25.3％民眾對疫情再蔓延感憤怒，比率也高於之前的11.5％。

美國｜ 九大藥商聲明 疫苗安全有效列優先任務

阿斯特捷利康、輝瑞、嬌生、賽諾菲、Moderna、葛蘭素史克、默沙東、Novavax和BioNTech等九大藥商執行長周二發表聯合聲明，承諾會完全根據法定程序來研發新冠肺炎疫苗，把安全有效列為優先任務，不為搶先上市而倉促行事。

美國 ｜ 高盛CEO旗下發行電音舞曲 所得捐作慈善

以藝名DJ D-Sol做為業餘DJ的高盛執行長索羅門（David Solomon），旗下音樂品牌日前發行最新電音舞曲「Break This Habit」，他並承諾單曲所得將捐作新冠病毒救濟與慈善用途。這首新曲由歌手荷登斯（Oliver Heldens）演唱。