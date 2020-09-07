9/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜ 《天能》首映延後 票房仍符預期

電影《天能》因疫情而延後至美國勞動節周末連假首映，票房進帳2,020萬美元。受疫情因素影響，難以論斷其美國首周末票房成績的好壞，但已符合原先預期，片商華納兄弟對此表示滿意。目前其全球票房約1.5億美元。

印度｜取代巴西 新冠確診人數全球第二高

印度周一新增90,082例新冠肺炎確診，累計確診升破420萬人大關，來到420萬8,645人，取代巴西成為全球第二高國家，累計死亡7萬1,711人為全球第三高。印度自上周末開始，每天新增確診數均逾9萬人水準，專家擔心印度染病人數繼續飆高。

德國 ｜ 7月工業生產連三月成長

經濟部周一公布7月工業生產月增1.2％，連續三個月成長，但月增幅遠低於6月的9.3％和5月的7.4％。經濟部指目前工業生產已回升至相當於去年第四季水準的近九成，預測今年德國經濟萎縮5.8％，較4月底預測萎縮6.3％來得樂觀。

澳洲 ｜ 生技龍頭CSL 將製造兩款新冠疫苗

澳洲最大生技公司CSL周一表示跟澳洲政府簽訂合約，將製造兩款潛在的新冠肺炎疫苗。其中一款是阿斯特捷利康跟牛津大學共同研發的疫苗，預期明年初可供應使用。另一款是CSL跟昆士蘭大學合作研發的疫苗，預計明年中可出貨。

日本 ｜ 自民黨總裁選舉 菅義偉聲勢壯

自民黨總裁選舉將於8日發布公告，14日投開票，由官房長官菅義偉、政調會長岸田文雄和前幹事長石破茂等三人展開角逐。菅義偉獲得黨內五個派系支持，處於優勢。岸田文雄與石破茂則努力拜會國會議員和地方黨員以扳回局面。

日本｜ 征服疫情 明年7月東奧拚如期舉行

國際奧委會副主席柯茲（John Coates）表示，原定今年7月舉行的東京奧運受疫情影響，延後至明年7月23日舉行，到時候不管有沒有新冠肺炎疫情，都一定會如期進行。他說這可能是一場征服疫情的奧運，代表隧道盡頭的光明。

英國 ｜ 8月房價年漲5.2％ 四年來最大

Halifax房價指數顯示8月房價年漲5.2％，為2016年底來最大增幅，平均房價上升至24萬5,747英鎊，首次升破24.5萬英鎊水準。跟7月相較月增1.6％，高於市場預估的月增1.5％。房價上漲跟解除封閉措施和暫時調降印花稅有關。