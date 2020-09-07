9/8China Scan 參與中國A股行情

上海｜特斯拉超級工廠二期工程 主體結構完工

特斯拉上海超級工廠二期工程主體分別於2月、3月起動工興建，目前二期工程主體結構與外圍防護結構均已完工，而機電設備調整、測試工作也已同步展開，預計分別於10月、11月如期完工。二期工程主要用於製造Model Y，擬於2021年第一季開始量產該車款。

澳門｜商家為大陸恢復辦旅遊簽證作準備

大陸將在9月23日恢復辦理澳門旅遊簽證，澳門不少商家也期待能重振當地商機。部分店家除了推出優惠，也有部分商家計畫自香港引進品牌，擴大市場機會。

海南｜海口推夜間加油優惠活動

中國石化海南石油分公司將在海口部分加油站推出推出夜間加油優惠活動，每晚8點至第二天早上8點，通過一鍵加油的方式，滿人民幣200元馬上減15元，活動期間每人每月限優惠4次。

廣東｜為戰略性產業企業新增5,000億元貸款支持

廣東近日推出「培育發展戰略性產業集群專屬融資服務方案」，未來5年將為廣東省政府將為當地戰略性產業集群企業新增人民幣5,000億元貸款支持，促進大中小企業融通發展，助力廣東製造業企業高質量發展。

北京｜新發地市場疫情後全面復市

北京新發地農貿市場自疫情後全面恢復經營。繼8月中旬該市場鐵路以南區域正式復市後，近日鐵路以北區域也重新開放營業。預計在中秋節、十一長假兩大節日來臨之前，該市場將恢復往年供應水準。

湖北｜2030年人工智慧產業規模將達人民幣1.2兆

湖北省公布最新「新一代人工智慧發展總體規劃（2020～2030年）的通知」，預計到2022年，人工智慧核心產業規模超過人民幣（下同）200億元；2030年，人工智慧核心產業規模達到1,800億元，帶動相關產業規模達到1.2兆元，將成為湖北新的經濟支柱產業。

福建｜廈洽會暨絲路投資大會 今登場

「2020廈門國際投資貿易洽談會暨絲路投資大會」（2020年廈洽會）將於8日登場。本屆主題為「提振投資信心，促進合作共贏」，聚焦新經濟熱點，會上將舉辦2020國際投資論壇及9場平行論壇，活動期間還將舉辦近20場投資推介活動。