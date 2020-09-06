9/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜巴菲特拋售富國銀行 持股降至3.3％



「股神」巴菲特的柏克夏海瑟威公司申報，自6月底以來已拋售1億股富國銀行（Wells Fargo）股票，股權由5.8％降至3.3％。目前持有1.376億股富國銀行，市值為34億美元。巴菲特近期不斷減持富國銀行，第二季拋售8,560萬股。

德國｜要求俄解釋納瓦尼下毒案 否則歐盟恐制裁



外交部長馬斯受訪表示，如果俄羅斯不在近期內針對反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒案提出解釋，歐盟可能討論制裁俄國。德國上週表示，有「明確證據」顯示俄國總統普丁亭頭號敵人納瓦尼遭人以蘇聯時代神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）下毒。

俄羅斯｜能源部長：減產支持油價反彈



能源部長諾瓦克(Alexander Novak) 預期，今年石油需求將因疫情每日減少900萬至1千萬桶，但產油國相應減產，支持油價出現反彈。明年油價平均值預料每桶處於50至55美元區間，過程中或有大幅波動。布蘭特油價4日收跌逾3％，每桶報42.66美元。

印度｜6日新增90,632人確診 創單日新高



印度6日通報90,632人確診，打破單日新增確診紀錄，累計達到411萬3,811人，略低於全球第二高巴西的412萬3,000人。6日新增死亡1,065人，累計達70,626人。不過，印度復原率達 77.23％，因此致死率下滑至1.73％。

韓國｜新增確診病例 連4天低於200例



韓國6日新增167例感染新冠肺炎確診病例，連續四天降至200例以下，累計21,177例。首爾市政府6日決定將限制飲食內用措施範圍擴至市內移動餐車、攤販等2,804處設施，截止至14日零時。

日本｜日相熱門人選菅義偉：不考慮調降消費稅



下任日本首相熱門人選、內閣官房長官菅義偉表示，不考慮調降消費稅。菅義偉接受日本媒體訪問表示，消費稅是社會福利的重要財源。日本消費稅2019年10月起，從8％調漲到10％。自民黨總裁選舉將於14日進行投開票。

日本｜強颱海神直撲九州 184萬人赴避難所

強颱海神直撲九州地方，帶來暴風大雨。福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等7縣已有18萬戶家庭停電，合計88萬戶家庭、184萬人撤離家園，前往避難所。