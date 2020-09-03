9/4 China Scan 參與中國A股行情

上海｜上海早餐標識亮相 首批逾4,600個據點

上海近期推出「上海早餐」三大標識，將透過統一標識提升餐飲據點的識別度，首批將有28家企業的33個品牌、4,685個固定據點張貼上海早餐系列標識。系列標識的使用採用備案制，擁有該市相關證照、且有正規場所的早餐供應企業都可向該市商業聯合會提出申請備案使用。

山東｜優化線上納稅申報次數 6次減至3次

山東近日正式在電子稅務局上架「五稅合一」稅種綜合申報，以及「七稅費合一」主附稅費合併申報功能，達成「一次填表、一次申報、一次繳款、一張憑證」等步驟。納稅申報次數由原先6次減少為3次，有助於納稅人申報時間減少30％以上。

甘肅｜正式投用5G無人礦車

由中國移動和酒泉鋼鐵聯合建設的5G無人礦車項目，近日正式投入使用，主要應用在酒鋼集團西溝礦作業現場。該礦位於甘肅省嘉峪關市西南45公里處，其露天石灰石採場工作面，地處海拔約3,400公尺的高寒山區。

廣東｜深圳前海逐步放寬外資准入限制

深圳近日通過「前海蛇口自由貿易試驗片區條例」和「前海深港現代服務業合作區條例」，將逐步放寬或取消境外投資者的准入限制，推動港澳跨境服務貿易的負面清單管理等，促前海擴大開放。上述新規將於10月1日起上路。

北京｜將對進口冷鏈食品「雙100％」檢測、消殺

北京將對所有進口冷鏈食品以及來自高風險國家的其他商品，針對外包裝、貨物採樣進行100％新冠病毒核酸檢測；對所有入境交通運輸工具、進口貨物及海關監管作業場所、進口冷鏈貨物儲存場所，100％進行預防性消殺處理。

香港｜8月PMI降至44 經商環境持續疲弱

景氣調查機構IHS Markit數據顯示，8月香港採購經理指數（PMI）由7月的44.5降至44，生產與新訂單量均跌幅擴大，企業縮減採購並減少庫存。港府進一步收緊社交距離限制措施，打擊零售、娛樂、餐飲等行業，企業業務活動出現2月至4月首階段限制措施以來的最大跌幅。

遼寧｜首趟中歐班列經綏芬河口岸出境 開行

遼寧日前啟動首條經綏芬河口岸出境的中歐班列，隨著滿洲里、二連浩特等傳統口岸接運能力已近飽和的情況下，此一新路徑不僅提升運力，並讓中歐班列形成三線並行的互補格局。