9/３ Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜日本優衣庫8月銷售額年增三成

服飾巨頭迅銷（Fast Retailing）2日公布，高溫炎熱天氣帶動夏季服飾銷量，旗下快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）8月在日本的同店銷售額年增30％，其所販售的可洗式口罩也大受消費者歡迎。迅銷另透露，8月來客數成長26％，顧客平均花費提高3％。

日本｜擬進一步拉升通膨

央行副總裁田部昌澄（Masazumi Wakatabe）2日發表演說暗示，日銀可能跟隨其他主要央行的腳步，重新檢討當前貨幣政策，以求更有效支撐新冠疫情下的經濟。田部並未明示日銀目前需要何種類型政策，但他提到央行未來應進一步拉升通膨，實踐達到2％目標的承諾。

韓國｜8月CPI增幅改寫五個月新高

韓國統計局2日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增0.7％，增速改寫五個月新高，高於7月的年增0.3％與市場預估的年增0.4％，主因在於史上最長雨季推升食物價格。若按月來看，8月CPI上揚0.6％，高於市場預估的月增0.2％與7月持平。排除農業與石油產品的8月核心CPI則年增0.4％。

紐西蘭｜抗失業率 紐行支持低利政策

紐西蘭央行總裁奧爾（Adrian Orr）在周三演說中提到全球央行面臨的挑戰。他指出雖然低利率將助長資產價格膨脹，並導致貧富差距問題更加惡化。不過他也認為在新冠肺炎疫情肆虐期間，為對抗失業率惡化，低利率政策仍有其必要。

以色列｜以阿成立聯合委員會

繼以色列與阿拉伯聯合大公國上月同意兩國關係正常化後，以阿兩國周二又簽署一項協議，將成立聯合委員會，以在金融服務、共同投資、反恐融資與反洗錢等多方面進行合作。

德國｜零售業復甦腳步加快

德國聯邦統計局表示，7月實質零售銷售季調後較前一個月下滑0.9％，遜於市場預期的增加0.5％。不過與2月、也就是疫情爆發前一個月相比，卻是增加了0.9％。這也凸顯在德國經濟逐漸擺脫疫情陰霾步入好轉之際，零售業與其它產業比較，其復甦力道相對較強。

美國｜紐約延後開學 遠距教學先行

紐約市政府與教師聯合工會達成協議後，市長白思豪1日宣布，原定9月10日的開學日，推遲到9月21日，根據協議教師應於9月8日重返校舍，9月16日先啟動遠距教學。紐約教師工會反對在未做好防疫安全措施下貿然開學，若無法與市政府達成協議，擬於周二舉行罷工授權投票。