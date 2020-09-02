9/3 China Scan 參與中國A股行情

新疆｜戶外景區恢復全面開放

新疆疫情獲控，可全面恢復正常生活。新疆自2日起，所有戶外旅遊景區恢復開放，同時恢復跨省（區、市）旅遊。新疆各景區旅行社將依照防疫要求，加強景區遊覽管理，做好公共衛生和防疫工作，要求保持安全社交距離。

山東｜濟南開通首條飛往美國全貨機定期航線

濟南—洛杉磯的全貨機定期航線近日正式開通，成為濟南開通的首條飛往美國的全貨機定期航線。該航線每週兩班，進口貨物包括機電產品、高新技術產品、計量器具等高附加值產品，出口產品包括醫藥、機電產品等。

江西｜千人以上村莊達成公廁全覆蓋

江西省加速新農村建設，要求集中居住1千人以上的村莊需達成衛生公廁全覆蓋。截至2020年6月底，江西已建有無害化鄉村公廁2.1萬座，全省76個縣提前完成農村改廁三年行動目標任務。

江蘇｜昆山將打造具兩岸特色的金融改革試驗區

近日昆山獲大陸國務院批准，成為首個具有兩岸特色的全國金融改革試驗區。該試驗區將以兩岸金融創新合作為主軸，擴大對台金融業開放，加強兩岸金融人才交流，提升昆山在兩岸金融改革創新中的影響力。

上海｜推動實施企業「品質長」制度

上海市品質工作會議日前指出，為強調企業作為品質創造者和品質安全的主體，要求企業積極聘用品質長（CQO），並建立品質長聘用公告制度、引入品質長競爭聘用和退出機制。到2022年，上海規模以上企業新增品質長要達500名。

香港｜4日起晚間餐飲店用餐延至10時

香港食物及衛生局2日宣布，4日起逐步放寬部分防疫措施，延長餐飲店用餐至晚上10時，但仍維持最多兩人一桌。健身中心、美容及按摩院、部分遊樂場所等可有條件重新開放。但溜冰場、電玩店、KTV及游泳池等仍維持關閉。

海南｜自貿港產業目錄新增6G、航天等項目

大陸發改委日前公布的「海南自由貿易港鼓勵類產業目錄（徵求意見稿）」，將6G技術開發及商業化應用、量子訊息技術開發及應用、生物晶片及相關數據獲取、航天等高端產業列入其中。