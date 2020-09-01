9/2 China Scan 參與中國A股行情

內蒙古｜活牛羊超市夯 4個月交易額逾5億元

內蒙古的鴻安牛市為當地的「活牛羊超市」，自今年5月1日開業以來已交易2.5萬頭牛、26.9萬隻羊，總交易額超過人民幣5億元，交易火熱。該「超市」占地13.2萬平方公尺，買家來自內蒙、吉林、遼寧等地。

湖南｜取消常住人口300萬 以下城市等落戶限制

湖南省將全面取消城區常住人口300萬以下城市、縣級市市區、縣政府駐地鎮和其他建制鎮的落戶限制，全面放寬城區常住人口超過300萬大城市的落戶條件。針對19個返鄉入鄉創業試行縣，力爭2025年前達到創業人員達到50萬以上、帶動就業人數200萬左右。

廣西｜最長跨海大橋開工興建

廣西省最長跨海大橋：廣西濱海公路龍門大橋日前正式開工興建，龍門大橋位於欽州市境內，路線全長約7.6公里。項目建成後，北部灣沿海的北海、欽州、防城港三個城市將可實現1小時通勤，幫助北部灣經濟區加快建構旅遊產業格局。

四川｜啟動跨境電商B2B出口監管

一批貨值3.5萬元人民幣的服裝、面罩、飾品等商品，9月1日淩晨在成都空港國際快件中心按照跨境電商企業對企業（B2B）出口監管模式辦結通關手續，準備發往美國。這是海關總署擴大跨境電子商務B2B出口監管試點範圍後，四川省辦理的跨境電商B2B出口首票貨物。

上海｜推海外人才新政 放寬留學生落戶條件

上海近日推出海外人才「4+1」新政，進一步放寬留學人員創業團隊成員落戶條件，加大對智慧產權保護力度，提供創業貸款等融資服務，允許企業直接聘僱優秀的外籍大學畢業生工作。

江西｜魯台經貿洽談會 在濰坊舉行

江西推出減塑新政，督促電商、外賣平台企業落實一次性塑膠製品減量替代要求，並要求商場、集貿市場的「限塑」行動。到2020年底，南昌市的商場、超市、書店等場所以及餐飲外賣服務，禁止使用不可降解塑膠袋；到2022年底，範圍擴大至江西所有城市。

黑龍江｜妥善劃分黑土耕地

作為大陸黑土大省，如何保護黑土是黑龍江最重要的污染防治任務之一。黑龍江近日完成對125個縣市區的耕地質量劃分，共劃分2.394億畝的黑土，並設立1,442個監測點位，達到查清土壤污染環境的目的。