9/1 China Scan 參與中國A股行情

江蘇｜蘇州51個A級景區門票半價10天

「第二屆中國蘇州江南文化藝術國際旅遊節」近日登場。配合旅遊節，從8月28日至9月6日蘇州市51家A級景區推出為期十天的門票半價優惠政策，包括昆山周莊、吳江同里、常熟沙家濱等熱門景區也同步響應。

海南｜三亞將發放近千萬消費券

三亞將啟動2020年消費促進月活動，自9月1日起，三亞市商務局將聯合阿里巴巴本地生活，發放餐飲專用消費券，金額總計高達人民幣千萬元，這也是三亞2020年第二次發放餐飲消費券。

香港｜全民普篩起跑 逾55萬人響應

香港全民檢測9月1日正式啟動，港人可自29日上網預約。截至31日晚上6點，已有超過55.3萬人登記參與普篩，但也發生「被登記」事件，港府對此表示會嚴肅看待，若有人惡意使用他人資料，將採取法律行動。

四川｜成立台資農業企業委員會

四川台資農業企業委員會近日在成都成立，這也是四川首度成立涉台產業專項功能委員會，進一步推動川台農業合作。該委員會主要是為在四川的台資農業企業搭建對接溝通平台，以增加台資與當地政府交流，維護台灣農企權益。

安徽｜7月自台灣進口半導體 增1.7倍

安徽復工復產以來，製造業對半導體的需求大幅上漲。2020年前7個月，安徽省進口半導體38億個，較上年同期增長87.3％；貨值人民幣126.1億元，年增72.6％。其中台灣為最大進口來源地，光是7月份，安徽自台灣進口的半導體就高達2.6億個，年增1.7倍，占全省進口總量的41％。

江西｜南昌年底年禁用不可降解塑膠袋

江西推出減塑新政，督促電商、外賣平台企業落實一次性塑膠製品減量替代要求，並要求商場、集貿市場的「限塑」行動。到2020年底，南昌市的商場、超市、書店等場所以及餐飲外賣服務，禁止使用不可降解塑膠袋；到2022年底，範圍擴大至江西所有城市。

北京｜大興機場自貿片區掛牌成立

大陸河北自由貿易試驗區大興機場片區31日正式掛牌成立，工程主體結構也在當日封頂，目前正面向全球招商，預計11月底正式投入使用。據介紹，該片區為大陸第一個跨省級行政區域設立的自貿片區，是北京市目前唯一的自貿片區。