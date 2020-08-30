8/31 Global Scan 掌握全球投資脈動

加拿大｜第二季GDP季減年率38.7％ 歷年最慘

統計局上周公布第二季GDP季減年率38.7％，為歷來最慘，較首季的季減年率8.2％更嚴重，但6月GDP月增6.5％，高於5月的月增4.8％，加上統計局初估7月將月增3％，讓外界看好第三季GDP將強勁增長，但距離全面復甦仍遙遠。

英國｜UCU籲以線上教學取代面對面授課

應首相強生要求，已有幾所英國大學宣布準備9月重新開放讓學生上課。但大學學院工會（UCU）認為大學應該暫停開學，呼籲以線上教學取代面對面授課，防止學生重回校園聚集後加劇英國新冠肺炎疫情。。

巴西｜累計確診384.6萬人 死亡逾12萬人

衛生部表示，周末新增確診數4萬1,350人，累計確診達384萬6,153人，新增死亡758人，累計死亡逾12萬人。儘管累計確診與死亡均為全球第二高國家，但近幾周來單日的新增與死亡數已穩定下來而沒再激增。

澳洲｜維多利亞省新增確診114人 重回三位數增長

人口第二多的維多利亞省，周日新增確診114人，再次重回三位數的增長。相較於上周末新增確診僅94人，為近兩個月最低。由於疫情仍未有明顯減退跡象，首府墨爾本當局表示封閉措施到9月13日結束後，可能只會逐步解除封閉。

韓國｜新增確診人數 連17天三位數增長

周日新增確診數299人，連續17天呈三位數增長，累計確診1萬9,699人，累計死亡達323人。為控制疫情擴散，從當天起至9月6日，位於首都圈的連鎖型咖啡店內不分時間段均禁止內用，餐廳、酒吧、糕點店等每天21時後禁止內用。

印度｜周日新增確診78,761人 創全球單日新高

聯邦衛生局資料顯示，印度周日新增確診數達7萬8,761人，打破美國在7月16日創單日新增確診數7萬7,299人的全球最高紀錄。迄周日止，印度累計確診逾354萬人為全球第三高國家，累計死亡大增948人至6萬3,498人為全球第四高。

日本｜首相人選 自民黨前幹事長石破茂最被看好

自民黨將在9月中旬前進行總裁選舉以接替安倍晉三。共同社29、30兩日實施的全國電話民調查顯示，關於下任首相的合適人選，自民黨前幹事長石破茂（見圖）最被看好，獲34.3％受訪者支持；其後為官房長官菅義偉14.3％，防衛相河野太郎13.6％。關於首相安倍晉三在任期中宣佈辭職一事，58.6％認為時間合適。