8/31 China Scan 參與中國A股行情

廣東｜廣州國際投資年會簽約250個項目

2020年國際投資年會近日在廣州開幕，現場簽約項目共計250個，主要集中在人工智慧、數位經濟、金融服務、總體經濟、冷鏈物流及文化旅遊等領域，總投資超過人民幣5千億元。

海南｜加速洋浦保稅港區建設

洋浦經濟開發區是海南自由貿易港11個重點園區之一，當地正加速洋浦保稅港區建設。目前已開工的小鏟灘擴建工程將於2021年完工，另還有三個5～20萬噸級泊位正在前期準備工作，預計在2024年建成，屆時洋浦港的集裝箱年通過能力將達到480萬標箱。

香港｜公車逐步恢復服務

香港多條路線公車因疫情影響暫停營運或調整班次，但隨著新學年即將到來，香港巴士公司也將自9月開始加強或逐步恢復公車服務，預計首批恢復18條服務學區的特別路線與班次，並會隨著乘客需求準備後備車輛。

福建｜平潭加速兩岸融合發展

近年來平潭持續探索兩岸融合發展。2019年底，平潭發出全大陸首批台灣職業資格直接採認的職稱證書，並將台資企業納入和陸企同等待遇，同時還率先開通 「台企台胞徵信查詢試點」，開展「台商台胞金融信用證書」試點等，多方面促進兩岸融合。

瀋陽｜故宮首展明清皇帝專用袞服

瀋陽故宮8月30日首次展出明清兩朝皇帝專用禮制服裝袞服。本次展出的「清石青色暗團龍紗平金繡金龍紋袞服」為清代袞服，為大陸國家一級文物，是穿於吉服或朝服之外的褂式服裝。此次袞服展期將至11月底。

山東｜省屬企業鎖定大專院校畢業生徵才

2020年山東省屬企業共計畫徵才28,618人，其中招收大專院校畢業生14,498人，年增36％。此外，山東省屬企業將從8月20日至10月20日鎖定大學畢業生公開徵才，徵才人數從數十名到上千名不等。

江蘇｜蘇州試行食用農產品合格證書制度

江蘇省蘇州市近日公布試行食用農產品合格證書制度實施方案，該證書由生產者自行開立。內容包括食用農產品名稱、數量（重量）、種植養殖生產者資訊（名稱、產地、聯絡方式）、開立日期與承諾聲明等資訊，將成為上市農產品的「身分證」。