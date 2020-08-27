8/27 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜勞斯萊斯擬強化資產負債表



新冠肺炎疫情衝擊英國飛機引擎製造商勞斯萊斯的民航機業務，該公司正檢視多項方案，以強化資產負債表，方法包括出售資產等。該公司預期2020年的現金流出將達40億英鎊，且年底時淨負債可能激增，相較於6月底的17億英鎊。

英國 ｜ 觀光低迷 經濟損失220億英鎊



新冠肺炎疫情不確定性導致國際旅客暫緩赴英國旅遊，根據世界旅遊觀光協會（WTTC）估計，2020年國際旅客在英國的支出將較2019年暴跌78％，相當於讓英國經濟全年損失220億英鎊（約台幣8,624億元）。

韓國｜難出國門 境外刷卡額銳減



韓國央行27日發佈，今年第二季韓國人境外刷卡額為18.7億美元，比前一季減少48.7％，與去年同期相比則減少60.5％。這主要是因為新冠疫情導致出境人數大幅減少。據南韓文化觀光研究院統計，第二季韓國人出境為12萬人次，比前一季驟減97％。

歐盟｜違反防疫規定 貿易委員哈根下台



歐盟貿易委員哈根（Phil Hogan）26日宣布請辭下台，原因在於他返回家鄉愛爾蘭時違反多項防疫規定、參加多達80人晚宴群聚因而引發政治風暴，而他的辭呈已獲得歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）批准。

墨西哥｜汽車廠倒閉 全年GDP萎縮



墨西哥統計局26日公布，第二季國內生產毛額（GDP）修正值較上季下滑17.1％，優於初值的萎縮17.3％，但仍創下史上最大季跌幅，原因在於新冠疫情導致汽車工廠關閉與觀光產業停擺。墨國央行將今年全年GDP預估下修至萎縮8.8％～12.8％區間。

美國｜Salesforce股漲仍裁員



美國雲端服務業者Salesforce繼26日股價暴漲26％後，27日宣布裁員1千人，相當於公司人力規模的2％，但該公司將給這些人60天的時間在內部爭取其他部門職缺，因此實際裁員人數可望低於千人。Salesforce股價在27日早盤小跌0.85％。

美國｜Moderna肺炎疫苗 老年人也奏效



美國生技公司Moderna最新實驗報告指出，該公司研發的新冠肺炎疫苗不僅能在18至55歲的接種者體內產生抗體，在56歲以上的老年人體內也能產生類似數量的抗體。先前專家擔心老年人免疫系統退化恐怕連疫苗都起不了作用，但最新消息對新冠肺炎高危險族群來說是一大福音。