8/28 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜科技成果項目申報最高補貼1千萬元

為了支持科技建設高質量發展，黑龍江科技廳日前正式啟動2020年重大科技成果轉化項目申報，支持具有前瞻性、附加值高、經濟效益顯著的項目，最高補貼額度為人民幣1千萬元。

吉林｜推戶籍新制 租房可申請落戶

吉林省推出戶籍新制，全面放寬城鎮落戶條件，包括取消城市租房落戶對繳納社保年限限制，今後非戶籍人口只要在居住地有合法穩定住所（含租房居住），即可申請落戶。

北京｜逾900項政務服務 支付寶可辦

北京市與支付寶推動「北京通」小程式、支付寶「市民中心」合作營運，包括結婚登記預約、個人納稅證明等900多項政務服務應用登錄支付寶數位「市民中心」。此次合作新增服務項目涵蓋公安、民政、社保等54個領域，貼近民眾日常需求。

浙江｜摩托車9月起禁跑高速公路

浙江近日頒布新規，自9月起，禁止摩托車在省內高速公路上通行，成為大陸最新一個禁止摩托車走高速公路的省份。摩托車騎士若原本在其他省份的高速公路行駛，進入浙江省內需要駛下高速，否則將會受罰。

廣東｜廣州投資年會商場大佬雲集

2020年中國廣州投資年會近日舉辦，聚焦生醫、AI、數位經濟等新興產業舉辦活動，並探討粵港澳大灣區建設新機遇，年會也吸引包括恒大董事會主席許家印、百度董事長李彥宏、蘇寧董事長張近東、以及TCL董事長李東生等商業大佬雲集。

澳門｜冷鏈食品追溯系統全面開通

澳門冷鏈食品追溯系統已於本周全面開通，9月1日起，凡是通過檢疫程序進入澳門的冷鏈食品，貨主必須在追溯系統進行申報，包括記錄每天出貨及退貨的下游公司、貨品數量等，以便能更精準的追蹤冷鏈食品的貨源、庫存及流向，藉此降低病毒傳播風險。

海南｜離島免稅購物買氣火爆 日均銷售破億

海南自7月1日起上路離島免稅購物新政，引爆火熱買氣。據統計，7月1日至8月18日，海南四家離島免稅店銷售額突破人民幣（下同）50億元，年增2.5倍，日均銷售額超過1億元。手機、酒類和平板電腦等可攜式電子產品占銷售總額的95％。