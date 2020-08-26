8/27 China Scan 參與中國A股行情

廣東｜恢復全省居民赴澳門旅遊簽注

繼兩周前珠海恢復赴澳門個人遊之後，廣東省公安機關出入境管理部門26日起恢復辦理全省居民赴澳門旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊簽注），這象徵著赴澳門旅遊在廣東全省正式恢復，攜程等在線旅遊平台也趁勢推出澳門旅遊購物優惠。

廣西｜與中興通訊展開5G合作

廣西政府日前與中興通訊在南寧簽訂5G合作協議，共同推動廣西經濟社會各領域5G應用。雙方將在大數據、雲計算、分佈式數據庫、金融雲、人工智慧、物聯網、5G等領域展開合作，推動5G上下游新興產業的發展建設。

雲南｜自貿區昆明片區新增註冊企業1.2萬戶

鎖定數位經濟、生物產業、高端製造等相關產業的雲南自由貿易試驗區昆明片區，掛牌將於30日滿一周年。目前該片區新增企業12,560家，其中陸資企業12,506家，外資企業54戶，當中包括世界500強企業及分支機構58家。

陝西｜秦嶺深處村莊直播賣貨脫貧化

陝西省柞水縣金米村位於秦嶺深處，當地農戶近年透過線上直播銷售當地農產品，其中柞水木耳更是當地農產主力。透過直播加上與電商合作，當地農民銷量大增實現脫貧。據統計，2019年，柞水木耳銷出7,500萬袋，實現產值人民幣2.25億元。

北京｜延慶冬奧村將於年底完工

作為北京冬奧會三個冬奧村之一，延慶冬奧村將在2020年底完工，並於2021年8月達到賽事接待條件。延慶冬奧村是一個具有華北山村文化特色設計的運動員村，賽後將作為休閒度假酒店向民間開放。

上海｜推免罰清單料1,400家企業受惠

為了優化經商環境，上海市政府近期推出一系列「免罰清單」，84項輕微違法違規行為可依法免罰，涉及層面涵蓋市場監管、消防、文化旅遊、生態環境等方面，預計將有1,400多家企業受惠。

四川｜城市大腦大幅降低塞車率

四川邁入智慧交通時代，川高公司與阿里雲合作的城市大腦啟用後展現成效，將四川省內塞車率最高、通行車輛最多、最複雜的成都繞城高速公里年均塞車率大幅降低15％，交通事故數量也有效減少20％。