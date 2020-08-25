8/26 China Scan 參與中國A股行情

香港｜放寬社交 餐廳內用時間延長

香港有意自8月28日起放寬一連串防疫社交措施，例如餐廳內用時間放寬至晚上9點，並重啟電影院、戲院、美容院以及部分肢體接觸較少的戶外運動場所，容許在郊野公園範圍不配戴口罩，以配合天氣炎熱民眾戶外運動需求。

廣東｜為公職人員打通行動辦公平台

廣東為全省公職人員打造的粵政易移動辦公平台於日前正式上線，「粵政易」是提供廣東各級政務工作人員處理公文、資訊、事務的行動辦公平台，以打通政府各部門應用的業務流程，推進部門聯動和協同辦公，推動「整體政府」建設。

山西｜高危行業推安全生產責任險

山西省近日要求高危行業領域需強制投保安全生產責任險，保費由生產經營單位繳納，不得以任何方式攤派給從業人員。包括煤礦、非煤礦山、危險化學品、金屬冶煉等高危行業生產經營單位都在強制投保範圍。

廣西｜推進陸海新通道通關便利化

廣西為支持建設北部灣港西部陸海新通道，採取「智慧灣」系統、推廣「提前申報」和「兩步申報」通關模式改革，讓北部灣港集裝箱進出口減少錄入和推進無紙化為方向，讓通關流程去繁就簡，促進企業通關便利化。

北京｜趕七夕登記 結婚新人增四倍

8月25日為七夕，北京民政局婚姻登記中心也出現眾多新人登記結婚。以豐台區民政局為例，當天預約辦理結婚的新人就有160多對，較平時增長三～四倍，當地服務處也緊急加開窗口辦理業務。

新疆｜南餅銷往21個省區市 電商日銷2萬個

新疆發酵麵餅「南餅」已經銷往大陸21個省區市，部份產品甚至出口海外。目前，新疆40多家企業的南餅產品已經成為飛機及火車的供應食品。此外，透過電商平台，新疆每日銷往大陸各地的南餅高達2萬個，並呈現逐年增長態勢。

雲南｜上半年資本市場 累計再融資逾43億人民幣

大陸證監會雲南監管局近日公布，截至2020年6月底，雲南資本市場累計達成再融資人民幣（下同）43.88億元。雲南轄區上市公司共有36家，總市值達到6,325.97億元。此外，擬上市公司共有11家。