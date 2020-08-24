8/25 China Scan 參與中國A股行情

廣西｜北部灣前7月吞吐量增幅 大陸第一

2020年前7月，北部灣港口貨物吞吐量1.676億噸，年增18.4％，貨櫃完成吞吐量257萬標準箱，年增34.1％，是大陸沿海唯一貨物吞吐量和貨櫃吞吐量均保持兩位數增長的港口，增速均居大陸第一。

廣東｜大陸水上樂園相關企業聚集地

目前廣東是大陸水上樂園相關企業數量最多的省分，共有近800家，湖南、河南緊追在後。近十年大陸的水上樂園相關企業年註冊量迅速增加，截至24日，共有7,745家相關企業。

澳門｜中、小學及幼稚園9/1起分批開學

澳門政府指出，當地中、小學及幼稚園，將於9月1日起分批開學，澳門政府將允許學校在戶外上體育課，但學生要保持一定距離，若有運動要脫口罩，必須在戶外進行，學生亦要減少接觸，而跨境學生要在珠海醫院檢測，海關將會設學生專用通道。

江西｜世界VR產業大會雲峰會 10月舉辦

「2020世界VR產業大會雲峰會」將於10月下旬在江西南昌召開。本屆活動以「VR讓世界更精彩—育新機，開新局」為主題，兩天的會期中，以線上為主、線下結合的方式進行，與會者將探討XR、雲VR、產業生態、娛樂遊戲等議題。

北京｜發放1,000萬元觀影券 加快電影業復甦

北京市政府近日發放人民幣1,000萬元「觀影券」，以用於補貼北京市民的電影消費此外，在近三個月的活動期間，北京將針對北京國際電影節、七夕節、十一黃金周、中秋節等，推出多個主題活動，通過線上活動、線下觀影結合的形式，加快推動行業復甦。

湖南｜成立中非農業發展與合作基地

中非農業發展與合作基地近日在湖南長沙市揭牌成立。該基地以湖南農業大學經濟學院籌處，隸屬中非經貿合作研究院，以農業科學技術為中心，整合國內外農業研究資源，將為中非農業發展與合作提供支撐。

青海｜投資最大的民航交通基礎設施開工

西寧機場三期擴建工程開工儀式24日舉行，這是青海省投資最大的民航交通基礎設施工程，項目總投資人民幣99.8億元，建設工期5年。項目建成後，預計到2030年將實現旅客輸送量2,100萬人次、貨郵輸送量12萬噸的目標。