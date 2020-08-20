8/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜閃電風暴引燃加州野火危機

美國加州近日遭逢熱浪侵襲，各地高溫突破新高，如今又遇上閃電風暴引爆野火危機，促使當地政府趕緊發布通知要求民眾撤離危險家園。消防單位周三表示，過去72小時內，加州全境出現近1.1萬次雷擊，引發逾360起山林火災，其中23起屬於大規模野火。

美國｜固特異拒政治化 川普出拳傷股價

據稱是從美國輪胎大廠固特異（Goodyear）流出的員工培訓投影片顯示，公司禁止員工穿戴印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）等政治標語的衣帽，結果惹惱總統川普，他19日推文公然呼籲拒買固特異輪胎。推文一出固特異股價應聲大跌，該公司澄清這是公司長期以來的政策，對任何形式的騷擾或歧視零容忍。

美國｜波音獲波蘭Enter Air新訂單

飛機製造商波音19日宣布獲得去年11月以來首筆737 MAX客機訂單。波蘭包機航空公司Enter Air將向波音訂購兩架並擁有額外購買兩架的權利。雙方亦就737 MAX停飛一事達成和解，但協議內容並未對外公開，僅表示包含延遲交機。過去半年來，波音遭客戶取消的訂單遠超過新訂單。

菲律賓｜菲央行利率水準維持不變

菲律賓央行20日維持利率水準不變，符合市場預期，顯示央行這波降息循環暫時停下腳步。央行本次例會將隔夜借款利率維持在2.25％，隔夜放款利率保持在2.75％不變。菲律賓央行為了緩解新冠肺炎的衝擊，2020年迄今共降息1.75個百分點。

挪威｜基準利率維持零水位

考量到經濟復甦籠罩不確定性、新冠肺炎病例增長及高房價，挪威央行20日宣布，決策委員一致決定讓基準利率停留在零水位符合預期，並重申現行利率水準可能還將維持數年。央行表示，挪威經濟活動近幾個月來雖見回溫，仍比疫情前冷。

瑞士｜瑞士表對陸出口逆勢旺

瑞士表產業聯盟公布，瑞士表出口額繼6月大幅萎縮之後，7月再度較去年同期下滑17％至16億瑞士法郎（約18億美元），但跌幅相對縮小。就區域表現來看，7月瑞士對義大利、法國、日本等地的手表出口額持續萎縮，但對中國出口額成長59％，是連續第二個月成長。

澳洲｜澳航估2022年中前復航一半

澳洲航空（Qantas）執行長喬伊斯（Alan Joyce）周四表示，2022年中以前旗下國際航班只會有一半復航，估計要花三年時間才能讓空中巴士A380客機國際航線全數恢復營運。澳洲航空20日公布上個會計年度（今年6月底止）淨損19.6億澳元（約14.1億美元），與前一年度的8.4億澳元淨利相比落差顯著。