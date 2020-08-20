8/21 China Scan 參與中國A股行情

遼寧｜大連發放35萬張電影惠民券

為提振消費信心，幫助影院紓困解難，大連市近日啟動「大連電影惠民券」活動，總計向市民發放35萬張電影惠民券。此外還推出「我們一起看電影—2020大連觀影季」活動，設計電影公益專場、觀影惠民套票、特色影展、電影大講堂等活動。

河北｜陸中低速磁浮列車成功試跑

中車唐山機車車輛有限公司自主創新研製的新一代中低速磁浮列車—清遠磁浮列車近日開始運行整車試驗。該車是專為大陸首條中低速磁浮旅遊專線量身定制，設計時速120公里，適用於城市內中運量公共交通。

安徽｜合肥新引進新能源車項目 最高補助人民幣千萬元

合肥市近日公布新政，對新引進新能源汽車產業鏈項目給予人民幣（下同）1千萬元以下補助，對新購和使用新能源乘用車的個人用戶，給予2千元的電費獎勵。在支持充電、換電設施營運方面，依據公共充電樁及換電站實際充電量，給予每kWh獎勵不超過0.6元。

江蘇｜限塑令升級 加強塑膠污染治理

江蘇省近日公布升級版「限塑令」，到2020年底，南京市城區內的超市、書店等場所，以及餐飲打包外賣服務與各類展會活動，禁止使用不可降解塑膠袋，農貿市場規範並限制使用不可降解塑膠袋。同時，該省餐飲業禁止使用不可降解一次性塑膠吸管。

廣東｜松下在佛山新建空氣凈化器工廠

松下（Panasonic）將在佛山市順德區建設新工廠「順德第二工廠」，投資額人民幣為2.2億元，目標是2021年投產，藉此力爭在當年度將包括空氣凈化器在內的空調業務銷售額提高到2019年的兩倍。

雲南｜多舉措支持滇中新區發展

為支持滇中新區加快高品質發展，雲南省將籌建數位產業基金，支援京東方等數位產業企業和新基建專案落地滇中新區。此外，也將積極引入國內外各類金融機構到滇中新區設立分支機構或區域總部，並推動更多當地企業上市掛牌。

香港｜樂高集團將建設主題展區

受惠於居家抗疫影響，刺激玩具、家中娛樂等產品的需求，樂高集團（LEGO）在香港銷售額上升。樂高表示，該集團將在2020年在香港建設樂高探索中心，該主題展區將會是以親子為主的室內遊樂場，希望提供遊玩體驗。