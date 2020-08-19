8/20 China Scan 參與中國A股行情

上海｜大陸全國5G基站部署最多

截至7月底，上海市累計建成5G室外基站超2.5萬個，5G室內小站超3.1萬個，已成為大陸5G基站部署最多的城市。上海並全方位推動5G應用與各行業融合發展，已在智慧製造、智慧醫療、智慧教育等領域推進了301項5G應用項目。

福建｜廈門國際貿易 洽談會9月登場

2020廈門國際貿易洽談會暨絲路投資大會（廈洽會）將於9月8日～11日舉行，此次展覽分為投資主題館和產業招商館兩大展區。截至目前，英國、德國、日本、韓國等35個國家的廠商已表達參展意向。

廣東｜深圳展開數位貨幣內部測試工作

深圳市地方金融監督管理局日前表示，數位貨幣研究與行動支付創新應用等金融科技創新取得進展。目前，深圳作為中國人民銀行批准的四個試點城市之一，在保證安全可控前提下，正展開數位貨幣內部測試工作。

香港｜港府要求兩大超市降價

港府宣布將推出第二期保就業計畫，並要求香港兩大超市百佳和惠康在9月至11月申請此輪保就業工資補貼期間，必須為客人提供減價，或為弱勢社群、非政府機構提供超市券。

甘肅｜為「一帶一路」沿線國家提供技術支援

敦煌研究院為大陸最大的石窟寺保護科研機構，在墓葬壁畫保護、石窟寺風險監測技術研發等方面擁有多項專利。近年加強國際合作，除為吉爾吉斯等「一帶一路」沿線國家提供文物技術支援，還製作紀錄片「莫高窟與吳哥窟的對話」。

浙江｜嗶哩嗶哩電競在杭州成立子公司

看好浙江省發展網路與電競事業的環境，大陸視頻電競業者嗶哩嗶哩電競信息科技公司日前成立子公司：杭州乾杯電競信息科技有限公司，註冊資本人民幣1千萬元，經營範圍包括資訊技術諮詢服務、軟體發展、體育賽事策劃與表演活動等。

內蒙｜今年進出境中歐班列突破1,300列

內蒙古二連浩特口岸是中蒙俄經濟走廊的重要節點。截至8月16日，經由二連浩特口岸出入境的中歐班列達1,352列，發送13.6萬標箱，貨運量131萬噸，分別較上年同期增長33.4％、41.4％、49.5％。