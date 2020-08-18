8/19 China Scan 參與中國A股行情

吉林｜2022年建智財權保護中心

吉林推進智財權保護，近日宣布力爭在2022年建成知識產權保護中心並投入營運，以打造更優良的營商環境。同時，中心建成後預計將大幅縮短吉林專利審批週期，如發明專利授權周期預計由平均22個月縮短至3至6個月。

山西｜黃河壺口瀑布景區暫時關閉

受黃河上游持續暴雨影響，壺口瀑布景區暫時關閉。景區相關負責人指出，連日暴雨使黃河壺口瀑布水流量達到每小時2,800立方米至3,000立方米，景區龍橋及觀瀑區域均被淹沒，景區已不具備開放條件。恢復開放時間將另行通知。

陝西｜西安鐘樓寶頂貼70公克金箔

有600歲歷史的西安古蹟鐘鼓樓自6月開始修繕，近期宣布修繕工作即將結束，其中最引人關注的就是有不少表皮脫落的鐘樓寶頂實施25年來首次重新貼金，共計用掉3,800張金箔紙、合計70公克的金箔，重塑西安街景指標。

寧夏｜單體投資最大交通專案開工建設

銀昆高速公路（寧夏銀川至雲南昆明）部分路段開工建設，該項目不僅縱貫寧夏南北，也是寧夏迄今為止單體投資規模最大的交通專案。本次開工的太陽山開發區至彭陽段項目全長237公里，投資總金額人民幣261億元，建設工期4年。

廣西｜將實施36區塊鏈重點項目

廣西近日推出區塊鏈產業與應用數據發展規畫，自2020年開始，當地政府實施36個區塊鏈重點項目，預計到2025年將形成100個區塊鏈應用示範，培育10家以上區塊鏈企業，完成建設15個以上區塊鏈技術創新平台，引進1,000名相關人才。

香港｜盡快推第三輪防疫抗疫基金

香港特首林鄭月娥18日表示，19日公布的失業率不容樂觀，加上新冠肺炎新增確診個案沒有穩定下降趨勢，近40％本地個案源頭不明，因此，她已要求官員盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並且多聽業界意見，尤其是受到禁內用及限聚令等社交距離限制的行業。

澳門｜橫琴新口岸正式啟用

連接澳門與廣東省珠海市的橫琴新口岸18日舉行開通儀式，當日下午3時起正式啟用，並採用「合作查驗，一次放行」的便利通關模式。澳門保安部隊事務局局長郭鳳美表示，橫琴新口岸會沿用原來蓮花口岸的24小時通關模式，預計每日可處理22萬出入境人次。