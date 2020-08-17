8/18 China Scan 參與中國A股行情

上海｜推動流動餐車等早餐服務

上海市近日推出「關於進一步推進我市早餐工程建設的意見」，該意見內容顯示，當地政府將推動流動餐車、網訂櫃取等新早餐服務模式，以補充當前早餐供應體系，為市民提供多樣化的早餐解決方案。

遼寧｜倡議點餐N-2、半份半價政策

繼湖北等地推出點餐N-1政策，遼寧餐飲業協會近日向全省餐飲企業發倡議書，提議十人聚會點八人菜的N-2措施，獲得了當地政府支持。同時，還倡導光盤行動、半份半價、小份適價等建議。

江蘇｜南京41個景區 餐廳折扣促消費

為促進消費，文化底蘊深厚的南京至10月底前大規模舉辦旅遊景點門票享餐飲店打折的活動，包括夫子廟、中山陵、總統府等41個景區、博物館以及多達52個品牌的323家餐飲店參與該活動。

福建｜新基建三年計畫 聚焦海上絲路數位化

福建省近日頒布新型基礎設施建設三年行動計畫，到2022年要基本建成東南區域網路樞紐和海上數位絲綢之路資通訊樞紐，預計建成8萬個以上的5G基地台，打造三個以上的大陸知名物聯網應用服務營運平台、三個以上的工業互聯網平台。

香港｜公眾場所強制戴口罩 延長至25日

香港政府17日宣布，鑒於疫情仍然嚴峻，晚市禁堂食（內用）、二人限聚令、室內外公眾場所強制戴口罩以及健身中心、美容院等場所暫停營業等防疫措施，再度延長七日至8月25日。

四川｜上半年吸引品牌數 中西部第一

成都零售商協會公布「成都市2020年上半年首入品牌研究」顯示，今年上半年，成都總計落戶122家首店（品牌的第一家店），其中，大陸首店六家，西部首店四家，西南首店32家，成都首店80家，上半年落戶首店數量位列中西部第一。

內蒙古｜直播＋電商 衝刺農產品銷量

呼倫貝爾市轄下的大楊樹小鎮位於大興安嶺南麓，如今透過「直播＋電商」方式為當地農產品銷售帶來商機。據統計，2019年大楊樹電商平台京東「鄂倫春館」的「特色農產品體驗店」年銷售達到人民幣100萬元以上，各類菌菇蘑菇、傳統酸菜廣受歡迎。