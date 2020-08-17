8/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│首相安倍赴醫院健檢 引發外界憂慮

首相安倍晉三周一早上，到位於東京的慶應義塾大學醫院，進行健康檢查，並在傍晚約6點離開醫院，再次引起外界對現年65歲安倍健康狀況的憂慮。首相辦公室拒絕評論安倍到醫院的事情，表示這不在其官方行程表上。

日本│靜岡縣濱松市飆41.1度 平國內高溫紀錄

日本17日各地持續酷暑，其中靜岡縣濱松市中區下午12點10分測得氣溫達攝氏41.1度，追平國內史上最高紀錄。該市天龍區16日下午甫創下今夏國內最高氣溫40.9度。上次日本測得41.1度是在2018年7月23日埼玉縣熊谷市。

韓國│防疫本部：首爾市和京畿道疫情嚴峻

韓國防疫本部17日表示，首爾市和京畿道的疫情十分嚴峻，呼籲首都圈居民積極配合落實保持社交距離措施，今後兩周避免不必要的聚會和外出。韓國17日宣布，新增197例感染新冠肺炎，連續第四天單日新增病例過百，累計1,5515例。

紐西蘭│總理阿爾登宣布 國會大選延後1個月

總理阿爾登周一宣布，原定9月19日舉行的國會大選將延後約一個月至10月17日投票。因為紐國最大城市奧克蘭爆發新冠肺炎疫情而封閉，該市選民占全國約三分之一。她強調有信心能讓投票日安全進行，不會二度延後日期。

法國│賽諾菲砸36.8億美元 併美生物製藥公司

法國藥商賽諾菲（Sanofi）周一表示，以36.8億美元併購美國生物製藥公司Principia Biopharma已達成最終協議，計劃以每股100美元現金來收購。賽諾菲預計第四季就能完成併購交易，將加強其在自體免疫性和過敏性疾病的研發。

美國│頁岩油商Chaparral聲請破產保護

頁岩油商Chaparral周日聲請破產保護，為該公司近幾年來第二次聲請破產，是目前最新一家受疫情衝擊而撐不住的能源公司。其資產與負債都在5億到10億美元之間，聲請破產保護旨在把3億美元無抵押債權，轉換成股權來重整資產負債表。

美國│Novavax新冠疫苗 南非進行二階臨床

Novavax周一表示其實驗性新冠肺炎疫苗，在南非向約2,665位健康成年人進行第二階段臨床實驗來評估安全性和免疫效果。「比爾與梅琳達蓋茲基金會」為這次實驗提供1,500萬美元補助。該公司計劃短期內在美國和澳洲進行第二階段實驗。