8/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│川普弟弟羅伯病逝紐約 享壽71歲

白宮15日晚間發表聲明證實，川普總統弟弟羅伯（Robert Trump）在紐約一家醫院病逝，享壽71歲。羅伯行事風格低調，據川普家族傳記作家布萊爾透露，當羅伯仍在川普集團工作時，員工都稱他為「好人川普」。獲。

美國│電玩遊戲遭下架 Epic Games告蘋果

電玩遊戲Fortnite開發商Epic Games為規避蘋果抽成，鼓勵用戶改採直接付費方式購買裝備。此舉引發蘋果不滿，立即將該遊戲下架，卻也引發Epic Games提告回擊，指控蘋果做法違反公平競爭。除了Epic Games，先前網飛與Spotify也曾因手續費與抽成制而與蘋果發生衝突。

美國│高溫導致用電激增 加州輪流停電

近日連續高溫，迫使負責加州電網的加州獨立系統營運商(CAISO)施行2001年來首度輪流停電措施。CAISO發布聲明指出，由於熱浪來襲導致加州近來氣溫連連創下新高，在空調用電激增下，促使它必須實行全州第三階段緊急應變，輪流停電至少一小時。

加拿大│競爭局對亞馬遜進行反壟斷調查

加拿大競爭局（ Competition Bureau)宣布，已對美國電子商務巨擘亞馬遜進行反壟斷調查，檢視它是否濫用其在市場主導地位來損害競爭對手的利益。不過該競爭局也指出，直到目前，仍未得出亞馬遜有阻礙市場競爭的不當行為。

英國│Debenhams擬定資產清算應變計畫

瀕臨破產邊緣的英國老牌百貨公司Debenhams已經聘請企業重整業者Hilco，針對未來的可能資產清算擬定應變計畫。另外該百貨公司日前還表示，由於不敵疫情衝擊，將再度裁減2,500人。

泰國│數千民眾集結曼谷 反政府示威

數千名泰國民眾周日集結在曼谷民主紀念碑前進行反政府示威活動。他們向政府提出三大訴求，分別是解散國會、不得騷擾異議人士與修訂軍方制定的憲法。由於在抗議活動前夕，數名學生運動領袖才被警方逮捕，也讓周日抗爭場面格外緊張。

德國│因應疫情衝擊 工會提議周休三日

德國最大工會IG Metall正針對一周工作四天提議與資方進行協商，希望透過縮短工時，讓工會成員不會因疫情與產業結構重整影響而丟掉工作。該工會表示，企業採行周休三日除了有助減少裁員壓力，勞工也能保有工作機會。