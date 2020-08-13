8/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

德國│前Wirecard營運長財報造假 遭通緝

曾是德國金融科技業明星的支付公司Wirecard，因爆出財報造假醜聞成過街老鼠，德國檢調單位對疑似潛逃出境的前Wirecard營運長馬薩利克（Jan Marsalek）發出通緝令，並公開呼籲社會大眾協尋他的下落。之前傳出馬薩利克逃到菲律賓然後轉往俄國，但檢調人員周三表示，對該嫌的跨國追緝目前仍無所獲。

德國│蒂森克虜伯鋼鐵今年恐虧10億歐元

中國低價鋼鐵傾銷、原物料漲價加上汽車需求疲軟之故，歐洲第二大鋼鐵公司蒂森克虜伯鋼鐵歐洲（Thyssenkrupp Steel Europe）今年恐面臨10億歐元的營業虧損，增添重整或出脫鋼鐵業務的壓力。

新加坡│金融管理局砸2.5億新元 強化金融科技

新加坡金融管理局（MAS）13日宣布，將投注2.5億新元（1.82億美元），在未來3年加強金融科技創新，尤其著重人工智慧（AI）開發。MAS擬擴大資助初階技術實驗，將概念驗證補助計畫（POC）對這方面的補助額，提高1倍到40萬新元，並將資助額占合格計畫總成本比例的上限，由50％拉高至70％。

韓國│防疫部門：候選新冠疫苗年內將進入臨床試驗

防疫部門13日表示，韓國研發的三種新冠病毒候選疫苗有望在年內進入臨床試驗。三種候選疫苗分別是SK生物醫藥科技研發的蛋白質疫苗，和韓國生物科技公司Genexine和GeneOne生命科學研發的兩種基因（DNA）疫苗。

英國│蘇格蘭威士忌協會對美維持關稅 深表失望

英國蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）14日回應指出，對美方維持對歐洲威士忌徵收25％關稅的決定深表失望，呼籲倫敦當局加把勁保護威士忌產業。該協會指出，自開徵關稅以來，威士忌對美出口已減少30％，該產業面臨3億英鎊損失。

法國│國家統計局：Q2失業率下滑至7.1％

法國國家統計局（INSEE）13日公布，第2季失業率由第1季的7.8％下滑至7.1％，來到1983年第2季以來的37年低點，但這歸因於在防疫封鎖措施下，民眾無法外出找工作。這類照國際勞工組織（ILO）定義正在謀職卻不視為失業的人數，在法國經濟活動人口的占比達6％，創2003年來新高。

澳洲│疫情趨緩 7月就業人口新增11.47萬

新冠疫情衝擊減弱，經濟重拾動能下，澳洲統計局13日公布，7月就業人口新增11.47萬，但仍比3月少了50萬；失業率自6月的7.4％小升至7.5％，仍是1998年以來新高。上月就業增幅主要是靠兼職職務拉抬，新增7.12萬個，全職職務僅新增4.35萬個。