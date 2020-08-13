8/14 China Scan 參與中國A股行情

湖南｜發放億元文旅消費券

湖南省為促進文旅消費，從8月起至年底將發放人民幣上億元消費券，期望帶動景區景點人氣提升。活動將以省級、市州級區分，省級將隨機發出3萬張「錦繡瀟湘」全域旅遊年卡；市州層面則透過「以獎代補」形式鼓勵地方發放文旅消費券。

北京｜北京國際電影節 推線上、露天放映

北京國際電影節近日記者會披露，確定活動將於8月22日至29日舉辦，公布部分片單包括「戰爭與和平」、「現代啟示錄」等名作，還有法國名導侯麥特展。而此次電影節除影院放映外，還設置露天、線上、電視放映等播放型式選擇。

山東｜濟南積極打造 科技創新產業帶

濟南市計畫打造集科創平台、科創企業培育、科創人才合作、科創專案扶持、科創成果轉化於一體的科技創新產業帶。希望透過該市「科技＋設計」的特色現代服務業輸出能力，進一步服務山東省及周邊地區萬家企業，連接廣闊的大產業生態。

香港｜公務員繼續在家工作至23日

因應疫情情況，香港政府13日宣布，政府雇員特別上班安排將會延長一星期至8月23日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府雇員繼續留在家中工作。目前香港特別上班安排已實施近一個月。

甘肅｜利用無人機防治黃河污染

今年以來，甘肅利用無人機完成蘭州、白銀、臨夏行政區劃內的黃河流域、工業園區試點排查工作，總計排查出排口7,721個，污染源3,524個，基本完成水質監測和溯源，累計航測總面積1,975平方公里。

廣東｜7月廣州辦公樓 成交量下降

廣州7月份住宅市場成交火熱，年增率首度年內上揚，但商業地產成交量卻出現下滑，包括辦公樓和商鋪的成交量都較上年同期下降。據統計，7月廣州辦公樓成交量為34,317平方公尺，較上年同期下降30％，成交主要集中在番禺區及南沙區。

河北｜每年建設10家未來工廠

因應未來數位、物聯、智慧化的製造趨勢，浙江日前頒布關於未來工廠的培育建設方案，擬自2020年起每年探索培育建設約10家未來工廠，聚焦安控、通訊、裝備、汽車與零件、醫藥、新材料、現代紡織、智慧家居等重點領域。