8/13 China Scan 參與中國A股行情

澳門｜全大陸赴澳門自由行 9月23日解封

大陸國家移民管理局日前公布，在無特殊情況下，廣東將於8月26日起恢復辦理該省居民赴澳門旅遊簽註。在大陸與澳門新冠肺炎疫情形勢轉佳的前提下，全大陸將於9月23日起恢復辦理本土居民赴澳門旅遊簽註。

陝西｜9月1日起網咖採實名制

陝西省政府宣布，9月1日12時起，全省上網服務營業場所將取消紙本登記模式，統一啟用實名身份認證系統，上網消費者必須通過實名身份認證上網，以便對上網服務營業場所的消費者身份認證進行電子訊息化管理。

香港｜為有需要者豁免分期繳稅附加費

香港稅務局12日起發出2019至2020課稅年度的稅單，因財政困難而未能按時繳清稅款的納稅人，可在繳稅期限日以前申請分期繳稅。獲得稅務局批准分期繳付2020年8月至2021年8月期間年度薪俸稅、利得稅等稅單的納稅人，如果能按期繳交所有分期款項，可獲豁免徵收附加費。

廣東｜50億專屬信貸挖掘廣州獨角獸

近期廣州舉辦第四屆「發現廣州獨角獸」活動，會中聚焦如何挖掘在地獨角獸、幫助廣州推動新創事業，如建行就推出規模人民幣50億元新增專項信貸，並由大會對廣州獨角獸進行評選，欲培育未來領軍型新創企業。

山西｜阿里脫貧優課計畫 在平順啟動

阿里巴巴脫貧基金的「優課計畫」12日正式在山西平順啟動。阿里將結合當地20所學校提供免費的數學課程及定制教師培訓服務。「優課計畫」旨在利用數位方式發展貧困地區教育，進一步推動脫貧，未來該計畫也將推廣到其他縣城。

江蘇｜2020全球智博會14日蘇州開幕

2020全球人工智能產品應用博覽會（AIExpo2020）14日將在蘇州國際博覽中心開幕，3天的會期將聚焦AI科技應用創新成果、融合智慧經濟的情況。此次還特別結合蘇州AI創新試驗展，介紹蘇州工業園區在抗擊疫情、協助經濟復甦的智慧解決方案。

河北｜上半年電子訊息業 增加值年增11.5％

河北工信廳數據顯示，上半年該省電子訊息產業登記企業656家，較去年同期增加40家。其中，製造業321家，增加38家，軟體業增加2家至335家，同期整體產業增加值年增11.5％。