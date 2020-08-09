8/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

北韓│金正恩親駕休旅車 視察災區

北韓領導人金正恩7日親自駕駛一部黑色越野休旅車，視察黃海北道銀波郡洪水災區，並指示拿出自己的備用糧食發給災區人民。韓媒分析，金正恩或許刻意展示其重視民生的領導人形象，安撫遭遇經濟困難、新冠疫情和暴雨襲擊三重考驗的民心。

韓國│暴雨成災 九年以來最嚴重

韓聯社9日報導，韓國遭遇九年來最嚴重水災。自今年6月24日進入梅雨季以來的47天，連日不斷的暴雨已造成38人死亡，12人失蹤，近6千人受災。薔蜜颱風預計10日登陸韓國南部地區，之後三天可能出現豪雨。

日本│疫情煞不住 安倍：避免公布緊急事態

東京都9日天單日新增331例確診病例，連續第四天逾300例。日本全國則新增1,333例確診，4人死亡。面對國內確診逼近5萬例，日本首相安倍晉三說，為免「緊急事態宣言」對經濟帶來影響，必須推動避免再度公布宣言的對策。

越南│新增31例確診 全數來自峴港

越南衛生部9日公布新增31例新冠肺炎確診，及1人死亡，迄今累計確診841例，11人死亡。新增確診全部來自中部峴港，自從7月底疫情二度爆發以來，峴港累計確診355例，11人死亡。此後疫情擴散到越南各地15個地點。

英國│英日拚月底達貿易框架協議

周末在英國訪問的日本外務大臣茂木敏充與英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）舉行貿易協議談判。茂木敏充透露，雙方已就雙邊貿易協議的大部分條款達成一致，將加速談判，期望在本月底前達成框架協議。

美國│股神旗下Precision Castparts 資產減記

疫情衝擊連股神巴菲特旗下公司亦無法倖免，其飛機零組件公司Precision Castparts宣布資產減記98億美元及裁員1萬人。巴菲特的柏克夏海瑟威公司亦趁著股價低迷在第二季買回價值51億美元庫藏股，創下單季金額紀錄。

美國│柯達7.65億美元貸款 暫時擱置

伊士曼柯達公司因涉及內線交易正被美國證交會（SEC）調查，美國國際發展金融公司（DFC）因此暫停提供7.65億美元貸款以協助其進軍新冠肺炎藥品生產業務。上月27日宣布進軍製藥業的消息刺激柯達股價在兩天內由2美元漲到60美元。7日收盤報14.88美元。