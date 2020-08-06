8/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│Switch大賣 任天堂上季飽賺1,065億日圓

任天堂6日公布上季（4到6月）淨利1,065億日圓（約10億美元），高達去年同期的6倍之多，也比華爾街預期的487億日圓高出一倍以上，主因是Switch遊戲機及遊戲軟體大賣，使上季營收倍增至3,581億日圓。由於疫情造就大量居家辦公人口，任天堂上季賣出570萬台Switch，較去年同期增加1倍以上。

日本│車市冷 豐田上季獲利年減74％

豐田汽車公布上季（4到6月）淨利年減74％至1,588億日圓（約15億美元），主因是年初疫情爆發後全球各地封城迫使經銷商關閉，且全球失業人口暴增也重創車市需求。豐田上季營收年減40％至4.6兆日圓，並預期本會計年度（明年3月底止）營收下滑20％至24兆日圓，淨利下滑64％至7,300億日圓。

德國│6月製造業訂單月增27.9％

德國製造業訂單連續兩個月上揚。根據德國統計局6日公布，6月製造業訂單經日曆和價格調整後月增27.9％，大幅優於5月的增加10.4％，亦超越市場預估的月增11％。與前一年同期相比，6月調整後製造業訂單減少11.3％。

德國│西門子：疫情將重擊本季業績

工業巨擘西門子（Siemens）本會計年度第三季（4至6月）淨利幾乎腰斬，該公司同時預估新冠肺炎將嚴重打擊本季業績。西門子上季淨利由一年前同期的10.3億歐元降至5.39億歐元（約6.39億美元），營收由142.4億歐元減至134.9億歐元。

美國│川普影片涉不實訊息 遭臉書移除

美國總統川普日前上《福斯新聞》接受專訪，指稱孩童對新冠病毒「幾乎免疫」，該讓學校重新開放，臉書與推特這兩大社群平台開鍘，5日以違反規定散播有害防疫的不實訊息為由，將該支影片貼文移除。據分析公司CrowdTangle指出，在臉書刪除川普影片前，已有約45萬人次瀏覽過。

印度│央行維持利率不變 靜觀經濟狀況

印度央行6日宣布維持利率不變，附買回利率（Repo Rate）為4％，附賣回利率（reverse repo rate）維持於3.35％。該央行表示，他們將確保通膨保持在目標區間，並觀察近期寬鬆貨幣措施是否有效提振受疫情重創的經濟。今年以來，印度央行已將附買回利率調降115個基點。

新加坡│星展銀行4～6月淨利12.5億星元 勝預期

新加坡最大銀行星展銀行（DBS）財報顯示，第二季（4～6月）淨利年減22％至12.5億星元，不如去年同期的16億星元，但高於市場預估的11.9億星元，主因在於新冠疫情帶來經濟衝擊，導致他們必須提撥大筆貸款損失準備金因應。上季營收則持穩於37.3億星元。