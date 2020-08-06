8/7 China Scan 參與中國A股行情

北京｜啟動首屆網紅打卡地標評選

為推動觀光消費，「首屆北京網紅打卡地評選活動」近日正式啟動，共分為自然景觀、人文景觀、生活服務與綜合四大類，將選出最適合網紅打卡、最能代表北京的景觀、古蹟、書店或是交通樞紐等場所。

福建｜泉州向金門供水 兩年累計836萬噸

泉州市近日舉辦向金門供水兩周年紀念活動。兩年來，該市已累計向金門供水836萬噸，日供水量從剛通水時的0.97萬噸，增長至目前的1.4萬噸。福建晉金供水有限公司與金門水廠已形成「月計畫、周調整、日供應」的供水機制，達成「需則供水、供則足量」。

廣東｜廣州舉行疫後智慧裝備線下首展

2020中國（廣州）國際機器人、智能裝備及製造技術展覽會暨第五屆華南國際工業博覽會、2020廣州國際數控機床展覽會6日在廣州市開幕。此次展會是新冠肺炎疫情發生後機器人、智慧裝備產業在大陸的線下首展。2019年，廣州市智慧裝備產業產值約人民幣1,310億元，位居廣東省前列。

重慶｜天氣炎熱 用電負荷創歷史新高

重慶酷暑導致用電量創下歷史新高，截至8月6日，重慶連續六天都發布「高溫橙色預警」，多區縣最高氣溫更達到攝氏40度，使得當地電網負荷達到2,188萬瓩，刷新2019年所創下的2,138萬瓩的紀錄。

陝西｜西安多個景點免費開放

西安自8月1日起，80％以上的各級各類國有博物館、行業博物館、非國有博物館及大唐芙蓉園等5A級景區均免費開放，並積極與知名IP聯合打造主題活動，推動旅遊市場回溫。

甘肅｜智慧科技助瓜州棉花產業升級

棉花為瓜州縣主要產業，近年該縣大力推廣精良播種、智慧節水、採棉機採收等智慧農業技術，從節水、節肥等多方面入手，減少農業生產投入、降低物化成本，預計每畝總成本可降低30％以上，提升農民收入。

青海｜祁連草原文化旅遊節登場

「祁連山草原風情文化旅遊活動」近日在祁連縣啟動。祁連縣是青海重要的高原生態旅遊目的地，具有北接河西走廊，南連環湖過境通道的區位優勢。青海冀望通過該活動重振當地旅遊行業，進而帶動經濟發展。