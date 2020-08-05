8/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│7月外匯存底 歷史新高

韓國央行5日發布，截至7月底，韓國外匯存底月增57.7億美元，為4,165.3億美元，刷新歷史新高，並且為連續第四個月增加。央行認為，7月外匯存底增加主要是因為外匯資產投資收益增加、美元走軟導致以美元計價的外匯存底資產有所增加。

日本│疫情衝擊 本田Q2陷虧損

日本汽車大廠本田公布4到6月財報，表示受新冠肺炎衝擊，導致美國、日本與印度等市場汽車銷量暴跌，並使上季出現808億日圓（7.65億美元）虧損，一反去年同期1,720億日圓獲利，至於營收也年減47％到2.1兆日圓。

歐盟│對谷歌收購Fitbit案 展開反壟斷調查

谷歌計畫斥資21億美元收購穿戴設備商Fitbit一案，將面臨歐盟的反壟斷調查。歐盟執委會憂心，谷歌恐利用Fitbit健康數據，助其鞏固線上廣告業務中的主導地位，因此決定對此案展開調查，並預定將在今年做出裁決。

德國│BMW第二季鉅虧 仍看好下半年

受到新冠疫情影響，德國汽車大廠BMW第二季虧損2.12億歐元（2.5億美元)、營收則下滑一成到432億歐元。不過該車廠對今年下半前景「謹慎樂觀」，認為仍有機會出現獲利。它還看好大陸市場將持續復甦，該市場上季汽車銷售年增17％。

英國│批准亞馬遜入股Deliveroo

英國競爭與市場管理局（CMA）已同意電商巨擘亞馬遜入股英國食品配送服務公司Deliveroo交易。CMA自去年起針對該交易是否涉及反壟斷展開調查，但最後裁定指出亞馬遜並無違反市場競爭，因此批准亞馬遜得以買進Deliveroo的16％股權。

美國│雷傑納隆Q2財報 優預期

美國生技業者雷傑納隆（Regeneron Pharmaceuticals）公布第二季財報超出預期，營收從上年同期的15.8億美元增至19.5億美元、平均每股盈餘更從1.68美元陡升到7.61美元。該業者並聲稱，新冠疫苗臨床試驗將按原定時間表進行。

美國│不敵疫情 維珍航空在美聲請破產

英國大亨布蘭森（Richard Branson）創辦的維珍航空公司4日已向美國法院聲請破產保護。由於不敵疫情重創，該公司上月才籌措12億英鎊資金，當中涵蓋布蘭森維京集團提供的2億英鎊，希望藉由資金挹注，能協助該公司度過這次的疫情難關。