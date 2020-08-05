8/6 China Scan 參與中國A股行情

北京｜9月上旬將辦服貿會

北京將於9月上旬舉辦「2020年中國國際服務貿易交易會」，這也是自新冠肺炎疫情以來，當地舉辦的第一場重大國際貿易活動。此次服貿會將採取線上、線下結合方式舉辦，境外廠商以線上參展為主，大陸廠商則以線下方式參展。

內蒙古｜8日起舉行線上草原文化節

內蒙古草原文化節活動將於8月8日至8月20日舉行，本屆草原文化節所有活動將線上線下同步展開，演出及座談全部實現線上直播，各項主題展覽將開設「網上展館」，文藝志願者雲端演出等活動將主要在線上平台舉辦。

天津｜進口啤酒暴增 德國占6成

因正值夏季啤酒季節，天津進口啤酒數量暴增。天津海關統計，天津進口啤酒主要來自德國、英國、法國等國家，主要有白啤、黑啤、果味啤酒等品類，其中德國啤酒約占今年上半年進口總量的60％。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）

河南｜設30億元基金推進文旅融合發展

河南公布「文化旅遊融合發展基金實施方案」，設立人民幣30億元基金推進文化旅遊融合發展。該基金將重點投資媒體融合、創意設計服務、影視製作、動漫遊戲、數位內容服務、文化傳播管道、文化裝備製造等相關產業。

貴州｜推動12項農作物農業工業化發展

貴州近年推動農村產業革命，將辣椒、食用菌、刺梨等精品水果共12項當地特色農作物進行農業工業化，帶動農民增加收入。2020年上半年貴州農產品銷售達人民幣205.7億元，全省農業增加值增長5.4％。

廣東｜珠海發展半導體 目標年營收300億元

為推進半導體發展，珠海高新技術產業開發區提出5年發展規劃，目標為2025年區內半導體企業年度總營收突破人民幣300億元，並匯聚2萬名大學相關科技以上學歷的半導體從業人員，打造半導體產聚集聚區。

海南｜補助至多700萬元鼓勵辦展

海南省近日推出支持會展業措施，提供每屆最多人民幣700萬元的資金獎勵，鼓勵在海南舉辦且符合相關條件的會展，希望藉此打造一批國內外知名會展品牌、培育當地的重點專業展覽和會議。