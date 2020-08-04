8/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│傳有意收購安謀 三星否認

三星電子4日否認媒體對該公司有意收購安謀部分持股的報導，並強調這說法「毫無根據」。《韓國時報》日前引述不名消息指出，三星有興趣向軟銀收購英國晶片設計商安謀的3～5％股份，藉此減少授權支出。如今三星駁斥這是毫無根據的報導。

日本│宅經濟發威 索尼Q2獲利爆發

索尼周二公布4月到6月當季獲利年增53％至2,330億日圓，因為第二季疫情爆發，封閉措施讓民眾必須留在家中，從而刺激其電玩和其他線上業務大幅成長。銷售年增2％至1.97兆日圓。但仍預估本年度（至明年3月）獲利下跌12％至5,100億日圓。

菲律賓│單日新增確診逾6千人 創紀錄

周二新冠肺炎新增確診6,352人，創東南亞各國單日新增確診數最高紀錄。過去六天裡五度創單日新高紀錄。目前累計確診11萬2,593人，累計死亡增加11人至2,115人。馬尼拉與鄰近省份周二再實施嚴厲封閉措施為期兩周來防疫。

德國│各國解封 汽車業現復甦

智庫Ifo周二公布調查顯示各國解除封閉措施後，德國汽車業已看到需求正回升，並預期汽車出口增加。其中7月預期指數連續兩個月上升，從6月的26.9大幅上升至43.7，需求和訂單等各指數都上升，顯示汽車業正出現復甦跡象。

英國│紓困貸款申請 衝逾500億英鎊

政府協助受疫情打擊的企業，透過銀行申請貸款的累計金額，迄8月2日止一周，從前一周494.3億英鎊上升至506.9億英鎊。讓雇主提供雇員薪水補貼的工作保留計劃累計支出金額，從317億英鎊升至338億英鎊，保住960萬個工作職務。

法國│科委會：疫情秋冬恐再起

衛生部網站刊登法國科學委員會對疫情所做預測，由於過去兩周新增確診病例持續增加，因此估計法國秋季或冬季「極可能」爆發第二波疫情。雖然法國目前疫情受到控制，但隨著夏季確診人數飆升，讓疫情在短期內爆發可能性增加。

阿根廷│與債權人團體 達成債務協議

財政部周二宣布已跟三個債權人團體達成協定，重整650億美元公共債務，這將有助阿國走出債務違約困境，並在未來兩年內讓陷入衰退的經濟恢復成長。該協定延後部份償還債務日期和修改一些法律條文，避免阿國增加利息支出。